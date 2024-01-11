白天回溫是假象！今入夜迎「10°C以下低溫」 投票日1地區要帶傘
強烈大陸冷氣團撲台，今晨最低溫在苗栗公館達攝氏7.2度，不過白天逐漸回溫，北台灣高溫還有攝氏17度至18度，中南部可達攝氏22至24度，今晚到明晨還會有下探10°C以下低溫，日夜溫差大，投票日偏東至東南風環境，東半部局部雲量稍多並有零星短暫雨機會，西半部普遍維持晴到多雲天氣，仍要留意日夜溫差。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據天氣風險歐宗學預報指出，今天持續受到強烈大陸冷氣團影響，臺北站昨晚到今天清晨最低溫12.3度，確實有達到強烈冷氣團的標準，而在整個西半部及宜蘭的空曠郊區都有明顯的輻射冷卻作用發生，低溫普遍都來到10度或以下，平地最低溫在苗栗公館達7.2度，次低溫為嘉義市7.5度，10度以下低溫的範圍一路延伸到高雄田寮也達到9.4度，可以說是各地都有感降溫。
預估今天各地天氣穩定晴到多雲，白天回溫會相當明顯，北部地區高溫可能還只有17-18度，中南部可達22-24度，日夜溫差會相當大。今晚到明晨還會有一次相似低溫發生的機會，白天出門但會晚歸的話務必要帶著保暖衣物。空氣品質在北部地區會開始逐漸改善，但中南部位在下風處、擴散條件不佳，可能還是比較不理想、有機會達敏感族群不健康等級。
明天白天起冷氣團就會逐漸減弱，天氣依然穩定，高溫回升會更明顯一些、日夜溫差更大。預估週末兩天大致是偏東至東南風環境，東半部局部雲量稍多並有零星短暫雨機會，西半部普遍維持晴到多雲天氣，但早晚期間可能有局部低雲霧影響能見度。夜間到清晨時段各地依然偏涼冷、白天會更溫暖一些，仍有相當大的日夜溫差。
下週一有新一波東北季風增強，迎風面北部、東半部再轉為局部陰雨天氣，中南部不受影響，仍維持晴到多雲。氣溫方面各地低溫大致不變，僅北部、東半部白天高溫因為雲多有雨而再度轉涼，中南部還是會有明顯的日夜溫差。