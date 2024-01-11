貨幣政策偏鴿！股債可期　專家：股票ETF鎖定3關鍵字

我是廣告 請繼續往下閱讀
群益投信ETF及指數投資部經理人曾盈甄表示，2023年股、債ETF大放異彩，無論是規模或受益人數，都明顯暴增，顯見越來越多投資人將ETF最為資產配置、收益建立的投資工具。
展望2024年第1季ETF配置，在債券ETF方面，基於主要央行立場轉鴿，降息幾乎已確立，加上債券收益率仍處相對高點，存債仍具吸引力下，建議投資人可朝「一長三高」的角度來挑選債券ETF，既享穩健收益，又享後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間。
「一長三高」包括升息末端受惠程度高的長天期25年期以上美債ETF，以及產業安全性高、報酬表現高、收益水準也較一般投資級公司債還要更加優異的投資級電信債ETF、長天期ESG BBB投等債ETF。
曾盈甄進一步指出，在股票ETF方面，台股基本面題材皆有撐，建議可進一步挑選具有成長動能、息值保護、基本面良好標的，以權值、高息、半導體為投資關鍵字，可留意結合權值股和ESG篩選之低碳市值型ETF，既掌握台股大盤行情，又能兼顧國際所重視，資金布局重點之ESG投資趨勢。
高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，建議投資人可選擇訴求精準選股之台股高息ETF來配置，以兼顧高息與穩定成長。
對於產業投資有偏好投資者，在半導體產業復甦下，加上生成式AI引領創新熱潮，相關供應鏈也跟著動起來，半導體股之營運與表現皆值得期待，建議投資人可透過並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。