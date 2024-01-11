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貨幣政策偏鴿！股債可期　專家：股票ETF鎖定3關鍵字

▲專家建議新年債券ETF可朝「一長三高」的角度來挑，股票ETF則可以鎖定權值、高息、半導體為投資關鍵字。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家建議新年債券ETF可朝「一長三高」的角度來挑，股票ETF則可以鎖定權值、高息、半導體為投資關鍵字。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

時序進入2024年，群益投信表示，總體經濟尚屬穩健，料呈現溫和成長，若搭配貨幣政策逐漸偏鴿，過往經驗來看股債資產都有不錯表現，環境上仍相對有利於風險性資產表現，惟佈局上也需留意國際地緣政治發展，以及各主要經濟體之景氣循環狀況。專家同時也透露新一年ETF怎麼選？債券ETF可朝「一長三高」的角度來挑，股票ETF則可以鎖定權值、高息、半導體為投資關鍵字。

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群益投信投研部主管陳沅易表示，台股方面，各產業庫存經歷一年以來的消化，已逐漸邁向健康水位，惟在中國消費力道尚未恢復以及歐美在高利率環境下，消費以民生必需品為主，排擠新興科技及運動類產品消費需求，以至終端消費拉貨動能緩慢。整體來看，在基本面修復、產業庫存去化有成，以及資金寬鬆有望等條件下，仍相對有利於台股表現，在產業佈局方面，在AI商機擴大並續熱之下，可持續留意國際晶片大廠相關的半導體供應鏈、記憶體、高速傳輸/MEMS/DDR5等IC設計及PCB材料升級。

群益投信ETF及指數投資部經理人曾盈甄表示，2023年股、債ETF大放異彩，無論是規模或受益人數，都明顯暴增，顯見越來越多投資人將ETF最為資產配置、收益建立的投資工具。

展望2024年第1季ETF配置，在債券ETF方面，基於主要央行立場轉鴿，降息幾乎已確立，加上債券收益率仍處相對高點，存債仍具吸引力下，建議投資人可朝「一長三高」的角度來挑選債券ETF，既享穩健收益，又享後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間。

「一長三高」包括升息末端受惠程度高的長天期25年期以上美債ETF，以及產業安全性高、報酬表現高、收益水準也較一般投資級公司債還要更加優異的投資級電信債ETF、長天期ESG BBB投等債ETF。

曾盈甄進一步指出，在股票ETF方面，台股基本面題材皆有撐，建議可進一步挑選具有成長動能、息值保護、基本面良好標的，以權值、高息、半導體為投資關鍵字，可留意結合權值股和ESG篩選之低碳市值型ETF，既掌握台股大盤行情，又能兼顧國際所重視，資金布局重點之ESG投資趨勢。

高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，建議投資人可選擇訴求精準選股之台股高息ETF來配置，以兼顧高息與穩定成長。

對於產業投資有偏好投資者，在半導體產業復甦下，加上生成式AI引領創新熱潮，相關供應鏈也跟著動起來，半導體股之營運與表現皆值得期待，建議投資人可透過並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 


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