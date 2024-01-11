跟馬英九不一樣！侯友宜二度強調：我任內不會觸及統一問題
國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今（11）日召開國際記者會，面對外媒詢問，如何評價中國領導人習近平，以及若當選後習近平邀請他到北京是否會去、要討論什麼問題？侯友宜說，現階段的時空環境跟過去前總統馬英九任內已經不太一樣，馬英九過去有些主張、部分意見也跟他不一樣，侯友宜二度強調，「在我任內不會觸及統一問題」，兩岸領導人就算要見面，也要在台灣達成全民共識下進行。
記者余祥／台北報導
侯友宜表示，現階段跟當年前總統馬英九任內的狀況不太一樣，時空環境已經大幅改變，包括美中關係也已經完全不一樣，面對不一樣的兩岸關係，尤其在民進黨執政下增高兩岸軍事風險，這是不爭的事實，所以他對大陸從來沒有存在不切實際的想法，會務實穩健看待，最重要的是，除了不斷強化國防軍備、提升自我防衛能力，讓對方不敢輕易發動戰爭，也要透過對話、交流降低風險，但一定從民間交流開始 。
至於馬習會，侯友宜強調，馬英九之前很多主張，有些主張以及部分意見跟他是不一樣的，侯友宜更二度強調，「在我的任內，不會觸及統一問題 。」他要走出台灣自己的中間路線，若兩岸領導人真的要會面，也要是台灣社會共識，對兩岸關係才會有幫助，現階段要兩岸領導人馬上見面，像是過去馬習會一樣 ，可能還有一段距離。