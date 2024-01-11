性愛片外流案增5倍！4月內至少888人受害　偷拍、LINE轉傳可關7年

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針對自己的性影像未經同意遭到散布，北市政府衛生局提醒，切記不要刪除、不要聲張，儘速保留散布者帳號及證據等相關資訊，隨後主動向衛福部性影像處理中心申訴，並向警察局報案，拒絕性影像暴力發生。
衛福部八里療養院心理師李維庭則說，許多戀人為促進關係，主動或被動地提供私密影像，但對其底限或運用，可能和伴侶有不同想法，應適時討論雙方的期待或擔心，避免只是害怕失去關係而勉強提供。
此外，擁抱心理諮商所心理師呂倩文說，以臨床經驗分析，某些被害人會出現「否認」反應，避免面對難受心情，卻可能發展成「創傷後壓力反應」，建議主動積極尋求專業心理協助，才能避免因創傷引發後續的憂鬱、焦慮等症狀。
北市衛生局表示，戀愛必須設定不提供、不拍攝性影像的交往界限，並應建立3項原則，讓親密關係更健康：
一、設立界限，明確拒絕：設定個人不被侵犯的隱私界限，不提供、不拍攝、拒絕被偷拍性影像。
二、互相尊重，避免觸法：雙方交往不可勉強對方提供私密影像，更不可截圖或偷拍，對此刑法已增定「妨害性隱私及不實性影像罪章」，違反他人意願攝錄或散布性影像，最高可處7年以下有期徒刑。
三、若遇侵害，勇敢求助：性影像暴力被害人常有自責或擔憂感受，及時報案並主動求助，才能儘速回歸生活常態。
北市衛生局提醒，民眾遇到感情相處困擾，可到北市社區心理諮商門診尋求專業協助，門診時間可上網站查詢（點此連結），或洽詢北市社區心理衛生中心專線02-3393-7885；若遭受性影像暴力，可洽詢衛福部性影像處理中心專線02-6605-7373或線上申訴（點此連結）。
🟡性愛片外流處理步驟：
📍不刪除。
📍不聲張。
📍儘速保留散布者帳號及證據等相關資訊。
📍主動向衛福部性影像處理中心申訴。
📍 向警察局報案。