台中最強景點不是麗寶樂園！「冠軍擠進784萬人」　高美濕地掰了

性愛片外流案增5倍！4月內至少888人受害　偷拍、LINE轉傳可關7年

▲台北市衛生局統計，性愛影片外流案件成長5倍，提醒民眾談戀愛交往時，不提供、不拍攝私密影片。（示意圖／取自Shutterstock）
▲台北市衛生局統計，性愛影片外流案件成長5倍，提醒民眾談戀愛交往時，不提供、不拍攝私密影片。（示意圖／取自Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

台灣近年頻傳性愛影片外流案件，導致許多當事人活在恐懼與無助中。根據台北市衛生局統計， 自2023年2月起「性暴力防制四法」施行，性影像處理中心從同年3月至6月接獲申訴案激增，共計1327件，較前1年同期成長5倍，代表相關問題嚴峻，民眾應勇於求助。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市衛生局指出，性暴力防制四法包含中華民國刑法、犯罪被害人權益保障法、兒童及少年性剝削防制條例及性侵害犯罪防治法，而統計性影像處理中心在2023年3月至6月接獲申訴案，共計有1327件，其中有888名被害人，較2022年同期成長5倍，也凸顯加強、落實性影像犯罪防制工作的重要性。

針對自己的性影像未經同意遭到散布，北市政府衛生局提醒，切記不要刪除、不要聲張，儘速保留散布者帳號及證據等相關資訊，隨後主動向衛福部性影像處理中心申訴，並向警察局報案，拒絕性影像暴力發生。

衛福部八里療養院心理師李維庭則說，許多戀人為促進關係，主動或被動地提供私密影像，但對其底限或運用，可能和伴侶有不同想法，應適時討論雙方的期待或擔心，避免只是害怕失去關係而勉強提供。

此外，擁抱心理諮商所心理師呂倩文說，以臨床經驗分析，某些被害人會出現「否認」反應，避免面對難受心情，卻可能發展成「創傷後壓力反應」，建議主動積極尋求專業心理協助，才能避免因創傷引發後續的憂鬱、焦慮等症狀。

北市衛生局表示，戀愛必須設定不提供、不拍攝性影像的交往界限，並應建立3項原則，讓親密關係更健康：

一、設立界限，明確拒絕：設定個人不被侵犯的隱私界限，不提供、不拍攝、拒絕被偷拍性影像。

二、互相尊重，避免觸法：雙方交往不可勉強對方提供私密影像，更不可截圖或偷拍，對此刑法已增定「妨害性隱私及不實性影像罪章」，違反他人意願攝錄或散布性影像，最高可處7年以下有期徒刑。

三、若遇侵害，勇敢求助：性影像暴力被害人常有自責或擔憂感受，及時報案並主動求助，才能儘速回歸生活常態。

北市衛生局提醒，民眾遇到感情相處困擾，可到北市社區心理諮商門診尋求專業協助，門診時間可上網站查詢（點此連結），或洽詢北市社區心理衛生中心專線02-3393-7885；若遭受性影像暴力，可洽詢衛福部性影像處理中心專線02-6605-7373或線上申訴（點此連結）。

▲台北市社區心理諮商門診資訊。（圖／衛生局提供）
▲台北市社區心理諮商門診資訊。（圖／北市衛生局提供）
🟡性愛片外流處理步驟：

📍不刪除。

📍不聲張。

📍儘速保留散布者帳號及證據等相關資訊。

📍主動向衛福部性影像處理中心申訴。

📍 向警察局報案。

百靈果凱莉被爆偷情不雅片外流　本人抓4大疑點打臉：我不是熟婦

愛妻挺尪！遭控性愛片外流　羅致政今同框陳亮吟街頭拜票

RIIZE承漢私密照外流、未成年吸菸　SM開鍘：即日無限期停止活動

雪碧驚傳又有私密影片外流　本人火速證實「我有拍我承認」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選