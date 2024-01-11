進過金庫吸財氣！龍年開運小物　銀行發財水、發財金領取攻略看這

我是廣告 請繼續往下閱讀
永豐銀行則提供「龍年四寶」助客戶旺財運，包括發財水、發財糖、迎福春聯及聚寶提袋，以彩帶畫作龍身為靈感，「彩帶」即「財帶」，象徵神采奕然的飛龍身鑲金幣，圓轉流暢的帶財翻轉向上、龍轉錢坤，圓滿豐收，迎向幸福豐饒的新年，並將在春節前3日（2月5至7日）的營業時間內，在全台125家分行贈送每日限量發財水，預計送出逾3萬瓶，還會贈送「龍轉錢坤」迎福春聯及聚寶提袋，營業大廳也提供2款發財糖。
台新銀行則準備了開運發財三寶，包括開運水、發財金及平安御守，讓民眾在新的一年永保安康，迎龍年招財運，其中「開運水」挑選吉日吉時已放入台新銀行金庫，吸收滿滿的財氣，並以「財神」圖像搭配紅瓶蓋的「發」字，祈願客戶財源滾滾來；「發財金」特地送到北部的金山財神廟、南部的北港朝天宮誦經加持，「平安御守」則是經過龍山寺的祈福，預計1月16日起在全台台新分行開放領取，數量有送完為止。
台新銀行客群經營處副總經理江依霖表示，今年龍年「開運水」限量88888瓶，還有58888份「發財金」，都是以8的吉祥數量進行安排，希望客戶在金龍年都能發財順利、財運興旺，一般客戶只要來台新存款或換匯，即可獲得開運水、發財金，而「平安御守」則是限量888份，來行新申辦YBO兒童會員即可獲得。
台北富邦銀行今年也準備數萬份發財水和發財金全台免費發送，其中發財水在設計上以金色底加上金色瓶蓋，搭配龍年圖騰設計，象徵金龍進家富滿堂的美好寓意，瓶身印上「新春福龍送吉祥、好事連連加倍多」吉祥話，祝福客戶獲得加倍好運，同時為讓更多民眾分享好運氣，今年把發財水數量將增加3成，從去年的66,666瓶增加為88,888瓶，近期就會入庫匯聚財氣，2月15日開工日起正式發送，只要到北富銀全台分行洽辦業務即可索取，送完為止。
除了發財水，北富銀今年還準備了3萬份發財金，以招財開運的紅色搭配「龍年圖騰」和「富邦財神」圖樣，經竹山紫南宮香火過爐，可以放在錢包皮夾裡隨身攜帶，或是跟存摺放在一起，持續吸引財氣滾滾來。自2/1起，北富銀財富管理客戶至全台分行洽辦業務即可獲贈一份，送完為止，想要財源廣進，絕不能錯過北富銀的龍年發財金。
凱基銀行今年也有推出限量「金龍發財水」與「龍舞金堆發財米」，更以俏皮喜氣的歡喜龍，結合古銅錢幣設計象徵招財進寶，送給凱基銀行財富管理貴賓，希望客戶在新的一年財氣豐收，好運接龍來。