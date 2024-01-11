馬英九+蕭萬長有多狂？得票率逾5成8成天花板 20多年來無人能及
前總統馬英九與前副總統蕭萬長接連兩在報紙刊更廣告，呼籲民眾集中選票投給國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。馬英九與蕭萬長2008年曾代表國民黨參選正副總統，也順利為國民黨贏回政權，馬蕭配當年得票率58.45%，是民選總統以來得票率最高的一次，得票數765萬9014票，也是直到2020年才被現任總統蔡英文的817萬231票超越，退居第二，不過仍是國民黨迄今的天花板。
記者何哲欣／台北報導
馬英九自去年藍白合以來積極出手，曾試圖要當公證人，不過最後來藍白仍破局，但他近日仍賣力輔選，幫子弟兵拉票。侯友宜參選總統後也採尊馬路線，兩岸政策維持馬英九主張，以九二共識、《中華民國憲法》為主體，兩岸「互不承認主權，互不否認治權。
「微笑老蕭」蕭萬長，這次擔任侯友宜的國政顧問團總顧問，他與侯友宜是嘉義同鄉，他也屢次在造勢晚會中稱讚侯友宜，是務實領導人，其主張可創造台灣經濟繁榮、避免戰爭。
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