柯文哲對原住民宣導教育挨轟 賴清德批歧視「仇女、仇視弱勢」
長期關注動保議題的獨立媒體「窩窩」昨公布3黨總統候選人的動保政見，其中民眾黨總統候選人柯文哲提出「要對原住民宣導教育」，引發熱議。對此，民進黨總統候選人賴清德今（11）日批評，柯文哲歧視言論真的很多，柯文哲不只仇女、仇視弱勢，對原住民文化不尊重，這表示柯文哲對國家領到沒有應有的高度。
記者陳佩君／台北報導
賴清德上午赴新竹市車隊掃街，並於會前接受媒體聯訪，賴清德說，新竹縣市很重要，民進黨對新竹縣市也非常有信心，在新竹市提名林志潔教授，在新竹縣提名的曾聖凱老師以及詹紀緹，他也在桃竹苗提出了大矽谷計劃，想要推升桃竹苗經濟產業進一步的發展，「我們今天晚上將在台中以及凱達格蘭大道，舉行大型造勢活動，請美德都能夠站出來共襄盛舉，推動台灣繼續往前」。
此外，柯文哲回應「窩窩」問題，「如何改善野生動物保育與原住民狩獵文化衝突」時，以文字回覆「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式，嚴格取締傷害動物的手段與工具」，引起網友批評，柯文哲事後表示，智庫動保委員沒有走智庫流程，出去前應該要先檢查一遍，但不代表整個智庫的意見。
對此，賴清德提到，柯文哲歧視言論真的很多，大家耳熟能詳是，柯文哲不只仇女、仇視弱勢，對原住民文化不尊重，這表示柯文哲對國家領導沒有應有的高度。
至於國民黨立委王鴻薇質疑萬里老家未公益信託一事，賴清德批評，王鴻薇為了選舉創造聲量，他已多次公開聲明他的老房子要交付公益信託，這點律師已說明，目前律師也依照法律在進行各項的程序，這點不會改變，要請在野黨能夠尊重礦區民眾安寧的生活，不要再去打擾他們。