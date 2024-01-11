酸國家級警報「掉漆」反遭圍剿　吳怡農：何時國防部不能被質疑？

▲吳怡農質疑國家級警報掉漆。（圖／記者葉政勳攝）
▲吳怡農質疑國家級警報掉漆。（圖／記者葉政勳攝）

記者何哲欣／台北報導

中國前天發射火箭，我國防部立即發國家級警報提醒，但英文卻誤稱是飛彈，引發爭議，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農也在臉書質疑，國防部在選舉前三天親自示範如何發佈爭議訊息，中文版說中國發射「衛星」，英文卻說「飛彈 (missile)」飛過台灣領空，官方的緊急應變訊息，竟如此不明、落漆，不料反遭網友圍剿，認為他呼應在野黨的說詞，批評執政黨。吳怡農則回應，

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吳怡農說提出幾點疑問，包括國防部的英文有誤，如果這次是中國例行的衛星發射，為什麼之前沒有發送警報、為什麼這一次選擇發送、以後發送警報的標準為何？最嚴重的是，當國防部決定發送防空警報，希望民眾做什麼？到最近的防空避難所？就地避難？離開道路、遠離門窗（直到解除警報）？

他說，官方防空警報竟然只要民眾「注意安全」(“be aware”) ，過去無數次的「萬安演習」恐怕都是玩假的。這個事件的來龍去脈仍待國防部高層向社會說明，希望有好的解釋，要不然將顯示國防部對於全民國防其實沒有做好根本的準備 ；軍方不能連這樣的事情都沒有 SOP 。

網友留言批評，吳怡農則回應，朋友們，何時開始國防部是不允許被質疑的？當國家安全面臨前所未有的危機、當國防部每年用納稅人幾千億的資源，其表現更應該被檢視。

國防決策需要社會的瞭解與參與，所以討論是好的，但請維持理性，也不忘大家平時強調的媒體識讀。還是回到核心問題，如果國防部判斷有風險（先不論似乎已進入500-600公里高空軌道的低軌衛星是否造成危險），防空警示為什麼呼籲民眾「注意安全」而非更具體、有效保護自身安全的行動；而風險一旦排除，為何沒有依照發送原則，解除警報？防空警報不是小事。完善、明確的說明，才能彰顯國防部保護國家的公信力。

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