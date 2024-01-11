酸國家級警報「掉漆」反遭圍剿　吳怡農：何時國防部不能被質疑？

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他說，官方防空警報竟然只要民眾「注意安全」(“be aware”) ，過去無數次的「萬安演習」恐怕都是玩假的。這個事件的來龍去脈仍待國防部高層向社會說明，希望有好的解釋，要不然將顯示國防部對於全民國防其實沒有做好根本的準備 ；軍方不能連這樣的事情都沒有 SOP 。
網友留言批評，吳怡農則回應，朋友們，何時開始國防部是不允許被質疑的？當國家安全面臨前所未有的危機、當國防部每年用納稅人幾千億的資源，其表現更應該被檢視。
國防決策需要社會的瞭解與參與，所以討論是好的，但請維持理性，也不忘大家平時強調的媒體識讀。還是回到核心問題，如果國防部判斷有風險（先不論似乎已進入500-600公里高空軌道的低軌衛星是否造成危險），防空警示為什麼呼籲民眾「注意安全」而非更具體、有效保護自身安全的行動；而風險一旦排除，為何沒有依照發送原則，解除警報？防空警報不是小事。完善、明確的說明，才能彰顯國防部保護國家的公信力。
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