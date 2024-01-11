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高雄隊全面衝刺大車掃　陳其邁拜託選民八席都不能掉

▲選前倒數48小時，賴蕭高雄競選總部把握最後兩天的黃金時間全面衝刺！今(11）日展開全面衝刺大車掃，主委高雄市長陳其邁率所有立委候選人大聲呼籲，1月13日一定要去投票，讓高雄繼續走在進步發展的道路上。（圖／賴蕭高雄競總提供）
▲選前倒數48小時，賴蕭高雄競選總部把握最後兩天的黃金時間全面衝刺！今(11）日展開全面衝刺大車掃，主委高雄市長陳其邁率所有立委候選人大聲呼籲，1月13日一定要去投票，讓高雄繼續走在進步發展的道路上。（圖／賴蕭高雄競總提供）

記者郭凱杰／高雄報導

「八席全壘打」、「國會拼過半」選前倒數48小時，賴蕭高雄競選總部把握最後兩天的黃金時間全面衝刺！今(11）日展開全面衝刺大車掃，主委高雄市長陳其邁率所有立委候選人大聲呼籲，1月13日一定要去投票，讓高雄繼續走在進步發展的道路上。

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▲今天的全面衝刺大車掃，包括立委邱志偉、李昆澤、許智傑、賴瑞隆、立委候選人李柏毅、黃捷，在陳其邁的率領下振臂高呼「八席全壘打」、「國會拼過半」，並一同登上戰車出發全面大車掃！（圖／賴蕭高雄競選總部提供）
▲今天的全面衝刺大車掃，包括立委邱志偉、李昆澤、許智傑、賴瑞隆、立委候選人李柏毅、黃捷，在陳其邁的率領下振臂高呼「八席全壘打」、「國會拼過半」，並一同登上戰車出發全面大車掃！（圖／賴蕭高雄競總提供）
今天的全面衝刺大車掃，包括立委邱志偉、李昆澤、許智傑、賴瑞隆、立委候選人李柏毅、黃捷，在陳其邁的率領下振臂高呼「八席全壘打」、「國會拼過半」，鬥志高昂，記者會後，並一同登上戰車出發全面大車掃！

▲市長陳其邁特別與兩位新人立委候選人李柏毅及黃捷站在車上向往來的行人拜託尋求支持。（圖／賴蕭高雄競選總部提供）
▲市長陳其邁特別與兩位新人立委候選人李柏毅及黃捷站在車上向往來的行人拜託尋求支持。（圖／賴蕭高雄競總提供）
邱志偉立委表示，為了能在更好的路上，他呼籲大家一定要團結 ，選對的人走對的路。李昆澤立委拜託，1月13日ㄧ定要出來投票，讓國會過半，總統百萬票。賴瑞隆立委強調，投票的結果將引領台灣繼續向前走，希望最後48小時大家用力催票，來做賴蕭配的後盾，高雄八席立委全上。許智傑立委則期許以事實渡過風雨，不管過去或未來銜接，他都是鳳山建設的最佳推手 。

至於兩位新人，立委候選人李柏毅表示，最後48小時，他會全力以赴，也請大家幫他拉票，完成左楠最重要的拼圖。立委候選人黃捷也表示，這兩天車掃讓人看到高雄人的熱情，相信高雄民主聖地，會團結贏勝選。

陳其邁也再次強調，最後48小時，呼籲選民，一張選票將決定未來是否要繼續走在進步發展路上，還是回頭路。相信高雄立委可以一棒接一棒，繼續讓高雄的立委看緊預算讓高雄建設的得以延續。他再次拜託選民，八席立委一席都不能掉，用選票讓高雄進步的道路上奔跑前進！

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