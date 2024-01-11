高雄隊全面衝刺大車掃　陳其邁拜託選民八席都不能掉

「八席全壘打」、「國會拼過半」選前倒數48小時，賴蕭高雄競選總部把握最後兩天的黃金時間全面衝刺！今(11）日展開全面衝刺大車掃，主委高雄市長陳其邁率所有立委候選人大聲呼籲，1月13日一定要去投票，讓高雄繼續走在進步發展的道路上。
記者郭凱杰／高雄報導
今天的全面衝刺大車掃，包括立委邱志偉、李昆澤、許智傑、賴瑞隆、立委候選人李柏毅、黃捷，在陳其邁的率領下振臂高呼「八席全壘打」、「國會拼過半」，鬥志高昂，記者會後，並一同登上戰車出發全面大車掃！
邱志偉立委表示，為了能在更好的路上，他呼籲大家一定要團結 ，選對的人走對的路。李昆澤立委拜託，1月13日ㄧ定要出來投票，讓國會過半，總統百萬票。賴瑞隆立委強調，投票的結果將引領台灣繼續向前走，希望最後48小時大家用力催票，來做賴蕭配的後盾，高雄八席立委全上。許智傑立委則期許以事實渡過風雨，不管過去或未來銜接，他都是鳳山建設的最佳推手 。
至於兩位新人，立委候選人李柏毅表示，最後48小時，他會全力以赴，也請大家幫他拉票，完成左楠最重要的拼圖。立委候選人黃捷也表示，這兩天車掃讓人看到高雄人的熱情，相信高雄民主聖地，會團結贏勝選。
陳其邁也再次強調，最後48小時，呼籲選民，一張選票將決定未來是否要繼續走在進步發展路上，還是回頭路。相信高雄立委可以一棒接一棒，繼續讓高雄的立委看緊預算讓高雄建設的得以延續。他再次拜託選民，八席立委一席都不能掉，用選票讓高雄進步的道路上奔跑前進！