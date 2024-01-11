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于美人俠女勇闖國會！累到高血壓失聲　立足萬華中正區走自己的路

▲于美人（左）競選萬華、中正區立委，在龍山寺辦造勢演唱會，好友張秀卿（右）力挺好友推掉商演活動，讓于美人相當感動。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲于美人（左）競選萬華、中正區立委，在龍山寺辦造勢演唱會，好友張秀卿（右）力挺好友推掉商演活動，讓于美人相當感動。（圖／記者嚴俊強攝影）

記者江芷稜／綜合報導

從政的路徑很多，她獨獨選擇了最困難的那一條路！現年58歲的于美人，在演藝圈縱橫數十年，不但是知名作者、主持人，也是圈內知名的理性才女代表，她個性豪爽、有話直說又夠義氣，在文化界、政界也有相當廣泛的人脈，在眾人不斷勸進下，于美人終於投身參選台北市萬華中正區立委，卻不願加入藍綠白戰爭，寧願無黨無派，想要走出自己的路，好友沈玉琳、苦苓形容她是俠女風範，盼能一舉送她進國會。

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▲于美人決定選立委，媽媽幫忙打電話拉票，子女也以行動表達支持。（圖／記者葉政勳攝影，2023.05.02）
▲于美人決定參選立委，卻不願捲入藍綠惡鬥，想要走出自己的一條路。（圖／記者葉政勳攝影，2023.05.02）
本名于耘捷的于美人，畢業於東吳大學中國文學系，本來是補習班國文老師，1995年開始在綠色和平電台主持節目，由於口條佳受歡迎，受邀進軍電視圈，這幾年主持《國民大會》、《新聞挖挖哇》、《超級紅人榜》、《我就問 你正常嗎?》，知性、溫暖形象深植人心，多次提名金鐘獎。早在2015年于美人就被徵詢選舉意願，她曾在2020年總統大選擔任親民黨總統候選人宋楚瑜、余湘陣營的發言人，這個經驗讓她學到推動政策所需的精細專業。

▲于美人（中）主持素人歌唱比賽節目《超級紅人榜》。（圖／三立）
▲于美人（中）主持歌唱比賽節目《超級紅人榜》，獲得婆婆媽媽們的支持。（圖／三立）
推動于美人從政的最後一股動力，就是她近年就讀政大宗教研究所，認知到努力做公益，不如從事公職推動政策行善天下，服務更多的人，讓她起心動念投入參選立委，去年農曆春節時下定決心參選，「最困難的是做出決定，做決定那一晚是很孤獨的，但只要指北針確定了，前面的狂風暴雨都無法阻撓我！」

▲沈玉琳（左）表態力挺于美人參選立委，願意捐贈50萬元台幣政治獻金。（圖／東森提供）
▲沈玉琳（左）表態力挺于美人參選立委，願意捐贈50萬元台幣政治獻金。（圖／東森提供）
特別的是，于美人不加入藍綠白戰隊，決定靠自己闖出一條路，訴求「萬中選一」、「求仁得仁于美人」，要給萬華、中正的選民不一樣的選擇。儘管已有高知名度，她仍熬夜研讀選區的政策規劃，也開始勤走基層，去各間里長辦公室溝通互動，並舉辦漢字教學課程，深入紮根下一代的教育，每天早起晚歸，到公園拜訪早起運動的選民，一度累到失聲說不出話，血壓飆高突破200，讓兒女相當不捨。

▲▼于美人8個月來勤走基層，深耕民意。（圖／翻攝自于美人臉書）
▲于美人8個月來勤走基層，深耕民意，一度累到高血壓、失聲。（圖／翻攝自于美人臉書）
在藍綠夾殺中，于美人的俠女風範，宛如一股暖陽照耀選民，走進居民的生活日常，關切百姓少子化、老齡化、城市街廓、都市更新等政策，也感受到民眾的愛，「很多人看到我都笑咪咪要合照，還有便當店老闆特別停車來幫我打氣，說全家人都要投我，真的超級感動！」她相信，政治是「眾人之事」，唯有真正跟民眾站在一起，才能知道在地人的需求。

▲于美人認為中正萬華選區，已經是2個女人的戰爭，只剩她和吳沛憶在拚，誓言要守住這一席，不讓民進黨團在立法院過半。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲于美人認為中正萬華選區是2個女人的戰爭，只剩她和吳沛憶在拚，誓言要守住這一席，不讓民進黨團在立法院過半。（圖／記者嚴俊強攝影）
于美人人氣超旺，上週在龍山寺舉辦造勢演唱會，王彩樺、葉璦菱、官靈芝、鄧品硯等人齊聚，為她加油打氣，宛如重現《超級紅人榜》，人氣歌手陳孟賢陪她掃街拉票，獲得婆媽族熱烈迴響，紛紛讚聲祝她「凍蒜」，對於藍綠夾殺，于美人對選情相當樂觀，「我沒有政黨包袱，這裡的居民不只是我的選民，也是我的黨主席！」

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