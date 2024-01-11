于美人俠女勇闖國會！累到高血壓失聲　立足萬華中正區走自己的路

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推動于美人從政的最後一股動力，就是她近年就讀政大宗教研究所，認知到努力做公益，不如從事公職推動政策行善天下，服務更多的人，讓她起心動念投入參選立委，去年農曆春節時下定決心參選，「最困難的是做出決定，做決定那一晚是很孤獨的，但只要指北針確定了，前面的狂風暴雨都無法阻撓我！」
特別的是，于美人不加入藍綠白戰隊，決定靠自己闖出一條路，訴求「萬中選一」、「求仁得仁于美人」，要給萬華、中正的選民不一樣的選擇。儘管已有高知名度，她仍熬夜研讀選區的政策規劃，也開始勤走基層，去各間里長辦公室溝通互動，並舉辦漢字教學課程，深入紮根下一代的教育，每天早起晚歸，到公園拜訪早起運動的選民，一度累到失聲說不出話，血壓飆高突破200，讓兒女相當不捨。
在藍綠夾殺中，于美人的俠女風範，宛如一股暖陽照耀選民，走進居民的生活日常，關切百姓少子化、老齡化、城市街廓、都市更新等政策，也感受到民眾的愛，「很多人看到我都笑咪咪要合照，還有便當店老闆特別停車來幫我打氣，說全家人都要投我，真的超級感動！」她相信，政治是「眾人之事」，唯有真正跟民眾站在一起，才能知道在地人的需求。
于美人人氣超旺，上週在龍山寺舉辦造勢演唱會，王彩樺、葉璦菱、官靈芝、鄧品硯等人齊聚，為她加油打氣，宛如重現《超級紅人榜》，人氣歌手陳孟賢陪她掃街拉票，獲得婆媽族熱烈迴響，紛紛讚聲祝她「凍蒜」，對於藍綠夾殺，于美人對選情相當樂觀，「我沒有政黨包袱，這裡的居民不只是我的選民，也是我的黨主席！」
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