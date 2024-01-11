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馬英九稱要相信習近平　賴清德喊：馬時代已過、對和平不能幻想

▲賴清德直言，馬英九時代已經過去，對和平不能有幻想。（圖／賴競辦提供）
▲賴清德直言，馬英九時代已經過去，對和平不能有幻想。（圖／賴競辦提供）

記者陳佩君／台北報導

前總統馬英九日前接受外媒稱，就兩岸關係來說，「必須相信中國國家主席習近平」，但國民黨總統候選人侯友宜認為，馬英九的想法跟他有些不同。對此，民進黨總統候選人賴清德今（11）日表示，馬英九的主張跟時代已經過去了，歷史已經翻開新的一頁，「對和平要有理想，但不能夠有幻想」。

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賴清德上午赴新竹市車隊掃街，並於會前接受媒體聯訪，針對馬英九說法，賴清德說，馬英九的主張跟時代已經過去了，歷史已經翻開新的一頁，對和平要有理想，但不能夠有幻想，這也是為什麼在這次的選舉，他提出和平四大支柱行動方案的原因。

賴清德提到，他跟蕭美琴將強化國防力量、強化經濟力量，也強化跟民主陣營肩並肩肩站在一起，共同發揮威懾的力量，這個才是守護台灣安全、維護印太和平穩定，最正確的做法。

賴清德指出，馬英九說要相信習近平，但馬英九忽略了一件事情，馬英九跟侯友宜所主張的九二共識已經被習近平多次公開定調為一個中國原則，一國兩制的台灣方案，換句話說，九二共識這條路走到底，台灣就跟香港一樣了，這絕對不是台灣人民要走的一條道路。

賴清額呼籲，請國人禮拜六能夠站出來投票，用手中神聖的一票，選擇台灣走向世界迎向未來，在民主的道路上持續壯大台灣，同時不要走回頭路，鎖進中國，向極權主義再度低頭。

針對有400位外國媒體記者前來台灣觀選，賴清德說，已有許許多多的國際媒體大篇幅的報導，中國在這次選舉當中介入的嚴重程度，特別是最近幾天假訊息認知作戰鋪天蓋地而來，敬請國人能夠小心注意，盡量不要受到影響。

賴清說，前天他跟美琴已經召開過國際記者會，向國際社會清楚的說明，「我們兩個將跟國會力量結合在一起，守護台灣促進民主和平跟繁榮的發展，我們有這個決心也有信心會達成這樣的目標」。

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