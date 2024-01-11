MLB／大谷翔平使用PitchCom獨特方式 藏腋下盲按卻被主審誤會
美國職棒大聯盟（MLB）在2022年正式開放球員使用PitchCom（無線加密通訊機），如今中華職棒也開放各隊使用。談到這個投捕反作弊裝置，日籍二刀流球星大谷翔平也有他的獨特使用方式，不像其他投手放置在手腕或前臂上，而是放在左手腋下「盲按」，但也曾經被主審誤會使用外部物質。
記者路皓惟/綜合報導
PitchCom設備是一個帶有九個按鈕小型控制器，可固定在手腕上，或者固定在手套上，但大谷習慣將控制器放在左肩球衣下方附近，因此他無法直接看到裝置的按鈕，必須先記住按鈕的位置，並用盲按的方式選擇投球位置，最後再由大谷自己打暗號決定球種。
由於大谷翔平球種很多，在使用PitchCom必須設計組合鍵與捕手溝通，但有時候會太過耗時，前天使教頭Phil Nevin進一步解釋道，「如果大谷不斷搖頭，時間可能會不夠用，所以這樣做可以更有效率。」
過去效力天使隊時，大谷與捕手Logan O'Hoppe搭配，除了使用PitchCom，還會確認過眼神，用眼睛來交流，Nevin說：「這跟我們過去的使用方式不同，但只要達到目的，對我來說就可以了。」
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