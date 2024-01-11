「華爾街女神」母女殺姑奪產 涉暴力脅迫小姑出借不動產追加起訴
自封「華爾街女神」的陳莉婷去年9月才因違法教授理財顧問課程，獲法院宣告緩刑，幾天後就涉與母親胡青青夥同楊儒杰、詹勝雄持榔頭猛搥陳姓小姑頭部，被依殺人未遂罪嫌起訴。檢警追查，在此之前，陳家母女還曾盜用小姑身分證被識破，因此夥同楊、詹綑綁小姑及小姑友人手腳、還在嘴裡塞布；台北地檢署今（11）日依傷害罪，追加起訴胡青青、陳莉婷、楊儒杰、詹勝雄。
記者潘千詩／台北報導
檢警調查，2022年6、7月間，陳莉婷與母親胡青青騙走陳姓小姑的身分證後，即持身分證到地政事務所，將小姑位於信義區房產設定最高限額抵押給某家公司，並冒名向銀行提款，涉嫌偽造文書，仍在偵辦中。
同年8月8日，陳姓小姑發現後詢問母女二人，陳莉婷母女二人坦承此事，小姑打算報警，但隔天，陳莉婷、胡青青母女找來楊儒杰、詹勝雄將小姑及關姓男友人手腳捆綁、布塊塞嘴內，以雨傘毆打關男並恫嚇「再動就讓你死」，逼陳姓小姑及關男在文件上用印，要求2人願不追究母女二人的民刑事責任、並出借不動產供姪女陳莉婷周轉3年。
檢方認定，胡青青、陳莉婷母女，以及楊、詹2男涉以脅迫手段逼迫陳姓小姑寫下切結書及用印，還導致關男受傷，涉犯傷害、強制、恐嚇等罪嫌，將4人追加起訴。