挺過「最艱困的一年」！越南紡織業盼復甦 去年遇史上最慘訂單量
越南紡織業在2023年面臨史上最困難的一年，雖然如今訂單量正緩慢復甦，但回顧過去一年，受到歐美需求疲軟、中國經濟衰退影響，越南成衣廠接收到的訂單大幅縮減，多家龍頭公司只能裁掉成千上百名員工。展望2024年市況，越南成衣巨頭樂觀認為「谷底已過」，即將迎接上升期。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，越南最大國營紡織業龍頭集團Vinatex的執行長曹友孝 (Cao Huu Hieu) 認為，由於訂單嚴重短缺，2023年是該行業歷史上最困難的一年。「在 Vinatex營運的30年裡，我們從未遇到過像2023年那樣的困難。最壞的情況發生在許多企業身上，且有些企業尚未克服挑戰。Vinatex的營收也下降了60％，損失慘重。」他指出，全球通貨膨脹導致許多國家削減支出，包括美國和歐洲等主要市場。因此，越南的出口額下降了 11%，至 400億美元。
Vinatex董事會辦公室主任阮德英（Nguyen Duc Anh）表示，越南成衣業工人的平均收入為每月330美元，是孟加拉的三倍、印度的兩倍和柬埔寨的1.8倍。除此之外，由於其他貨幣兌美元大幅貶值，而越南盾保持相對穩定，越南成衣業的競爭力下降，儘管越南成衣業的生產力比競爭對手高10至15%。
Vinatex的工人平均收入較2022年下降4%至每月950萬越南盾（約等同於新台幣1萬2千元），不過Vinatex強調，工資仍比每月850萬越南盾（約等同於新台幣1萬元）的全國平均薪資高11%。
Vinatex說明，目前美國和歐洲的市場需求正不斷增長足見市場正在復甦，Vinatex的目標是今年營收和利潤成長10%，也期望脫離紡織業的凜冬。