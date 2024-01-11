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6歲蛀牙率直逼8成！北市童免費塗氟1/22起跑　醫：出發前先做1事

▲醫師建議，學童應在塗氟前將牙齒刷乾淨，若有蛀牙則應先治療完畢再塗氟。（圖／記者黃韻文攝）
▲醫師建議，學童應在塗氟前將牙齒刷乾淨，若有蛀牙則應先治療完畢再塗氟。（圖／記者黃韻文攝）

家庭消費中心／綜合報導

北市聯合醫院10日宣布，為降低兒童齲齒率，口腔醫學部將於寒假期間舉辦6至12歲學齡兒童免費塗氟活動， 時間為1月22日起至2月2日止，家長要把握機會與牙醫師共同守護孩子口腔健康。

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3歲蛀牙率3成、6歲直逼8成

北市聯醫口腔醫學部主任李雅玲說，根據衛福部調查，一般2~3歲幼童蛀牙率約31%，到6歲時增加到79%，而患有身心障礙或發展遲緩的小朋友，因不懂刷牙技巧，蛀牙率更高達95%。

▲衛福部調查，2歲至3歲幼童蛀牙率約31%，到6歲時增加到79%。（圖／記者黃韻文攝）
▲衛福部調查，2歲至3歲幼童蛀牙率約31%，到6歲時增加到79%。（圖／記者黃韻文攝）
寒暑假常多吃甜食、更容易蛀牙

李雅玲表示，蛀牙的成因主要為牙齒、細菌、食物和時間等4大因素，而小朋友在寒暑假期間容易接觸較多甜食，若未落實口腔照護，更容易罹患蛀牙，如可提早塗氟，將能增加牙齒對酸性抵抗力，並可抑制細菌生長和新陳代謝，達到預防蛀牙目的，好比為牙齒穿上防彈衣以減少蛀牙風險。

氟化物施用方式繁多，包括飲水加氟、食鹽加氟、局部塗氟、含氟漱口水、含氟牙膏等，其中對學齡兒童施以牙齒表面局部塗氟，是目前經評估有效的預防蛀牙方法之一，透過每半年一次的牙齒塗氟、正確的刷牙方式、維持良好的口腔衛生與飲食習慣，即可有效預防蛀牙產生。

醫：塗氟前應先將牙齒刷乾淨

為使塗氟達到最好的防齲效果，李雅玲建議，學童應在塗氟前將牙齒刷乾淨，若有蛀牙則應先治療完畢再塗氟，防齲效果更顯著。

這次免費塗氟活動期間自1月22日起至2月2日的週一至週五上午9:00~11:30、下午13:30~16:00，各院同步實施，僅限設籍北市的市民，而接受塗氟的學童行前應先在家把牙齒刷乾淨，並攜帶健保卡及戶口名簿與牙刷至醫院掛號，不需繳交掛號費，敬請家長把握機會。

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