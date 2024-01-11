米其林2024年1月入選名單！共計4家 美食作家曝此牛肉湯好吃關鍵
去年2023年的8月底公佈年度台灣版《米其林指南》名單之後，米其林官方終於在2024年1月有了第一次每月即時新增名單，此次共有四家台北與台南的餐廳入選。其中包括將世界各地優質食材與臺灣元素結合的義大利餐廳「FRASSI」，另還有三家巷弄美食小吃，包括肥而不膩、醬汁鹹香而帶膠質的滷肉飯小店「黃記魯肉飯」，以及湯頭以牛大骨與牛筋慢火熬煮七至八小時，而成為味道溫潤鮮美牛肉湯的「順德牛肉湯」，還有還有雖看來樸實，卻充滿風味層次的家常台菜餐廳「添厚」。
記者葉盛耀/綜合報導
此次2024年1月入選餐廳名單中，台北與台南各有2家上榜。台北的「FRASSI」義大利餐廳，主廚來自義大利托斯卡納，菜色結合經典義式烹飪手法和世界各地的優質食材，其中還加入臺灣元素，例如血蛤烏魚子義麵，彈牙的麵條，結合在地的血蛤和烏魚子，鮮美無比。米其林官方還提到，「FRASSI」餐酒搭配十分有趣，值得一試。
至於台北中山區「黃記魯肉飯」，在巷子裡經營了幾十年，本就是排隊名店，招牌滷肉飯以肥肉為主，但肥而不膩，鹹香的醬汁略帶膠質。並推薦經典滷白菜與羹湯，其高湯以柴魚熬製，加入沙茶醬點綴，呈現古早風味。
「添厚」則是隱藏在台南市區大天后宮旁小巷弄內，經營者是虔誠的媽祖信徒，故店名、室內設計也以此作為連結，尤其主廚凡遇大天后宮活動即安排店休。餐廳的家常臺菜精緻細膩，如金銀蛋時蔬雖然賣相樸實，風味卻充滿層次。而經典湯品魷魚螺肉蒜料好實在，備有不同份量選擇。
又有台南牛肉湯列入米其林指南名單，位在台南學甲的「順德牛肉湯」開業將近三十年，選用每天從屠宰場直送的臺灣牛肉，再由老闆娘現場處理。牛肉湯湯頭味道溫潤鮮美，建議點選中碗以上份量，可以品嚐到較上乘的牛肉部位，並推薦熱炒牛肉料理和肉燥飯。美食作家顏怡今也提到，順德牛肉湯的湯頭以牛大骨與牛筋熬煮七至八小時，有別於其他店家會再加入蔬果增加甜味，順德的是「純牛味」，而且老闆娘相當貼心，遇到牙口較不好的老人家上門，還會仔細將牛肉切得又細又薄，方便食用，十足人情味。