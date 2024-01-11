曝與黃珊珊沒接觸「心理各有所屬」 宋楚瑜：難道我會去要票？
親民黨主席宋楚瑜昨天在輔選時，正式表態力挺國民黨總統候選人侯友宜，今（11）日親民黨召開記者會，強調國會裡一定要有親民黨，喊話民眾支持親民黨不分區立委，更透露和民眾黨總統候選人柯文哲一兩年沒見面，且與不分區立委候選人黃珊珊長時間沒有接觸，「曉得心理各有所屬」，更開玩笑稱「他們會把不分區票給我們嗎？你覺得我會頭腦昏掉，還跟她去要票？」
記者林怡昕／台北報導
親民黨今天召開記者會，宋楚瑜以及親民黨不分區立委候選人皆出席，宋楚瑜強調國會裡一定要有親民黨，喊話民眾支持親民黨不分區立委，也再重申「四大堅持」、「五大安全」表述，也提出「三個呼籲」，包括新任總統就職前，能舉辦「台灣共識會議」，希望恢復兩岸海基、海協會協調，並宣布台灣海峽為「和平緩衝區」。
有媒體問及，是否與柯文哲、黃珊珊很久聯絡，選舉時是否有來請託？宋楚瑜強調，各路人都有來請託，更透露一兩年沒有跟柯文哲見過面，黃珊珊過去跟他有很多交往，不過，現在有很長時間沒有接觸，曉得心理各有所屬。
宋楚瑜更開玩笑稱，「你認為他們兩位會把不分區票給我們嗎？你覺得我會頭腦昏掉，還跟她去要票？」自己把理想訴諸人民，讓台灣鄉親自己做決定。
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