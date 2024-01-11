徐耀昌怨藍「綠營執政挺苗栗財政」　賴清德：民進黨不分黨派建設

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對此，賴清德上午受訪時說，徐縣長的經歷正足以證明，民進黨執政是不分黨派建設各個城市，另外，徐縣長的文章當中，還有另外一項重點，徐縣長相當不以為然。
賴清德進一步說，國民黨在苗栗所提名的兩位立委候選人，一個邱鎮軍跟毒品案關係密切，另外陳超明因為貪污案被法院判決7年8個月，都不是苗栗縣人應該有的選擇，所以敬請苗栗的父老鄉親，集中選票支持曾玟學、支持康世明，來翻轉苗栗給予苗栗。
另外，力積電董事長黃崇仁近日受訪時，肯定賴清德在國際觀、行政資歷、外語能力都比對手佔優勢，聯電創辦人曹興誠也表態支持賴。賴清德回應，非常感謝科技界兩位大佬的肯定跟支持，過去8年，台灣在總統蔡英文領到之下，不僅僅兩岸外交國防穩健的程度，深受國際社會的肯定，其實在產業發展經濟升級，也交出一張漂亮的成績單，未來他會在這樣的基礎之上，持續推動台灣的經濟發展。
賴清德呼籲，如果我們選對的人，我們就會繼續往前走，更好的未來還在前面，但是如果我們選錯的人，所有的進步就將停止，甚至倒回過去，「敬請國人能夠支持二號賴清德蕭美琴，讓台灣持續在對的路上勇敢前進」。
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