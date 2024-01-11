影／郭嚴文曾擊出再見安打後摔頭盔！挺隊友陳禹勳　洪總隔日說明

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事件發生在2014年5月28日，桃猿在主場迎戰統一獅，九局下郭嚴文在兩出局二壘有人情況之下，擊出右外野深遠飛球，形成再見安打，郭嚴文在繞過一壘之後隨即將頭盔摔出。對此昔日桃猿領隊劉玠廷居中協調，與記者還原當下情況。「昨天的狀況其實就是有一個誤會的產生，因為陳禹勳雖然已投1.2局，但當下投球數比較少，當時教練團是有安排他進行下一局的投球，當時也是有思考到可能比賽會進入到延長賽，後面投手會稍微比較捉襟見肘一點。」「事後教練團賽後，也與球員第一時間進行了解、討論溝通，一直到晚上11、12點。」劉玠廷表示。
對此昔日桃猿總教練洪一中，對於當下調度安排也做出解釋。「我們上半季有爭冠的條件，假如真的有表達出來，我們就會改派米吉亞上去。能力越好的人，當然責任就會擔多一點，禹勳在我們球隊又是一個非常重要的投手，所以有狀況的情形下一定是派最好的。」洪一中說到。
「只是真的很想幫助球隊贏球，知道大家都很累，想透過自己就把比賽結束。後面丟帽子應該就是自己情緒上來了，才會做出這樣的舉動，我覺得這些情緒都是多餘的。」郭嚴文也向記者說到。
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