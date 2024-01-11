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國防部警報簡訊出包遭指介選　陳建仁斥：不公不義更不負責任

▲對於有心人士稱國防部簡訊錯誤為國家機器介選，政院發言人林子倫轉述陳建仁院會中談話，批評是不公不義，更不負責任。（圖／記者陳威叡攝，2023.01.11）
▲對於有心人士稱國防部簡訊錯誤為國家機器介選，政院發言人林子倫轉述陳建仁院會中談話，批評是不公不義，更不負責任。（圖／記者陳威叡攝，2023.01.11）

記者陳威叡／台北報導

國防部本周二發布國家級警報，指中國大陸發射衛星飛越南部上空，但卻將英文「衛星」錯植為「飛彈」，引發熱議，更有在野黨批評是國家機器介選。對此行政院長陳建仁今（11）日於院會時肯定國防部專業與勇於任事，面對將飛越我國上空的衛星酬載火箭，在極短暫時間內果斷發布告警簡訊，感謝在崗位上守護國家的國軍，應將本次作為借鏡，期勉將來用字遣詞更精準，對於有心人士操弄貼上選舉標籤，批評「不但不公不義，更不負責任」。

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對於國防部警報簡訊出包一事，陳建仁表示，他肯定國防部同仁的專業和勇於任事，為了確保國家安全和國人安全，面對偏離原預判飛行航路，且即將飛越我國上空的衛星酬載火箭，在極為短暫的時間內果斷做出發布告警簡訊的決定，謝謝所有在崗位上守護國家的國軍，「大家辛苦了。」

陳建仁說明，簡訊告警機制是為了在可能發生緊急危害時，能在最短時間內通知國人，讓大家有所警覺，以爭更充足的因應時間，發布告警與否，所憑藉的是主責部會的專業和判斷力，特別是承擔國防事務的國軍，更懷抱著守土護民的決心，堅守崗位，此次有心人士貼上操弄選舉的標籤，不但不公不義，更不負責任，他特別勉勵國軍放寬心、勿氣餒，國軍的專業與判斷，國人有目共睹也感念在心。

陳建仁表示，在已經有發展類似告警機制的國家中，確實也曾發生因事態緊急而有不夠周延的地方，應以這次告警簡訊為借鏡，期勉外文資訊的用字遣詞上更為精準，可先盤點並就可能發生的情境預擬參考稿，或預為規畫可供第一時間的編譯資源等方式妥為準備。

最後陳建仁說，自己也請國防部及相關部會盤點精進，並持續優化告警系統發布機制，更重要的是，未來在發布相關告警的同時，須同步與民眾進行風險溝通，對於國人可能關心或疑問之事，都要把握黃金時間，讓國人充分了解事件發展與全貌，避免任何錯假資訊發生與蔓延的機會，希望未來按照實際檢討作為精進的參考，讓國人安心，也讓國家受到更好保障。

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