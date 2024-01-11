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宋楚瑜表態挺侯友宜！讚侯3D政策　質疑賴、柯：不用重視這問題？

▲親民黨主席宋楚瑜強調，總統當選人心中應該要有百姓。（圖／記者朱永強攝，2023.01.11）
▲親民黨主席宋楚瑜強調，總統當選人心中應該要有百姓。（圖／記者朱永強攝，2023.01.11）

記者林怡昕／台北報導

親民黨主席宋楚瑜昨天在輔選時，正式表態力挺國民黨總統候選人侯友宜，今（11）日親民黨召開記者會，被問及昨日表態挺侯友宜，是否要呼籲大家集中選票？宋楚瑜強調，鄭重呼籲兩岸不能戰爭，要「棄戰爭保和平」，更提及自己曾經對侯友宜的3D政策給予加油，質疑「難道其他兩位不用重視這個問題嗎？」

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親民黨今天召開記者會，宋楚瑜以及親民黨不分區立委候選人皆出席，宋楚瑜強調國會裡一定要有親民黨，喊話民眾支持親民黨不分區立委，在媒體聯訪時，被問及昨日表態總統票支持侯友宜？宋楚瑜認為，對於不管哪一位總統候選人都提出呼籲，當選後心中要有百姓不能只有政黨，更重要的，要組織專業團隊替人民好好把關，解決當前內憂外患。

宋楚瑜強調，支持的總統要能看得高望得遠，替人民解決實質上的問題，並鄭重呼籲兩岸不能戰爭，要「棄戰爭保和平」，自己曾經對侯友宜的3D政策給予加油，質疑「難道其他兩位不用重視這個問題嗎？」民進黨候選人昨天開記者會時，還不只放一面國旗，還放兩面國旗。

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