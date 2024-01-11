國家級警報大響！ 外媒稱台灣亂了套 柯文哲：政府只會應付媒體
國防部9日下午3點04分連續發布國家級警報，警示中共衛星飛越台灣南部上空，提醒民眾注意安全。不過在警報中，衛星的英文卻使用「Missile（飛彈）」，造成許多民眾恐慌。國際媒體包括BBC、美聯社、日經亞洲，也都在第一時間發出相關消息。不過，部分媒體也認為「台灣亂了套」。對此，台灣民眾黨總統後選人柯文哲今日批評，政府每天都在應付政府、應付新聞，不是解決問題。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今天到中和與立委候選人邱臣遠一起車隊掃街，出發前媒體聯訪詢問，對於中國衛星火箭飛越台灣上空，國防部發出國家級警報，引發外媒關注簡訊，是否覺得台灣政府亂了套？柯文哲回應，他從來不認為政府不會做錯事情，但重點是要有改進空間，該道歉就道歉，並且檢討找出解決方案。
柯文哲也提到，其實政府也知道，但長期以來是應付完媒體，沒有下一步就算了，這也是政治文化問題，每天都在應付新聞，不是解決問題。
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