MLB／大谷翔平曾遇PitchCom故障「聽嘸聲音」 單局挨2轟狂失5分
中華職棒今年球季開放各隊使用「PitchCom（無線加密通訊機）」，將能防止對手偷暗號，也能加快比賽節奏。大聯盟日籍二刀流球星大谷翔平也利用PitchCom來主導配球，但去年比賽曾經遭遇裝置故障，該場比賽大谷單局失掉5分，中斷跨季主場連續35局無失分的紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
去年4月28日天使主場迎戰運動家，大谷翔平先發登板前3局完全壓制，但第4局突然遭遇亂流，單場投出2次保送和觸身球，並且被Brent Rooker、Shea Langeliers先後砲轟，單局狂失5分。
其實大谷翔平在4局上登板前，PitchCom就出現了故障情況，大谷翔平表示，「有時候會聽不到裝置的聲音，只能看捕手的指示投球，但亂流與裝置故障無關，單純只是投球狀態不好而已。」
度過艱難的4局後，大谷翔平重新站穩腳跟，主投6局被敲3安打包括挨了2轟失掉5分，投出8次三振和5次保送，並靠著隊友火力掩護下，大谷也幸運收下本季第4勝。
PitchCom（無線加密通訊機）：PitchCom可分為投手、野手以及捕手等使用，除投手避免暗號看錯外，也可避免被對手偷暗號，投手可以主導配球，也可由捕手發動，野手也能配戴接收器獲取暗號訊息。
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