網傳郭台銘公開信！喊話集中選票挺「侯康配」　郭辦回應了

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全體國人同胞，大家好！走過去年的風風雨雨、紛紛擾擾，現正值新年開始，在此先祝福大家新年快樂，好運龍總來！相信大家心裡都在納悶，最近一個多月台銘銷聲匿跡，跑去哪裡了? 其實，從去年 11月君悅之會後，我只是走下了舞台，離開了大家的視線焦點，回歸一個一般國民的身份，因為，對於我該，及我想扮演的角色，就是促成藍、白合，已經付出了全力，盡到了我之所能，惟惜事與願違。
回顧去年的林林總總，會下決心參選總統，是因為卸下鴻海的責任後，歷經國內的疫情、台灣的政經發展與國際間的挫折，許多民眾在生活、精神反覆地匱乏，尤其年輕朋友對未來的迷茫、失望，這些，我都聽到也看到了，自拊以我的人生經歷與閱歷，從創業到發展，一定能為育我、養我，甚至助我在國際間略有成就的這片土地及國人，我能做些什麼，也正是懷著這份真誠欲感恩、回饋的心所下的參選決定。
去年這段期間，我走訪了台灣各地、本島外島的大小村鎮，聆聽了男女老少、台灣各個階層人民的心聲，總結出淳樸又善良的台灣人民需要什麼? 其實就只是想要，平實、平靜、無懼、無虞的生活而已，這就是「主流民意」，也是台灣人民付出信任，將權力託付給執政的政府，希望能得到的卑微需求。
古諺有云：為政之道應「民之所欲，長在我心」；而為官者更要「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」 。檢視現今完全執政的民進黨，毫不遮掩地與民爭利，製造政治對立、人民矛盾；經濟發展方向紊亂、缺東缺西；貪婪之心外加粗暴之行，實罄竹難書；最糟的是掀起兩岸紛爭，陷台灣於危險境地，完全違背為政之道、為官之責，卻竟毫無面對權力而謙卑之念、犯下過失而無反省之心，不擇手段的想要繼續壓榨台灣、荼毒人民，若真的令其得逞，將會是台灣的悲哀、人民的災難。
雖然，我已經離開大選的舞台，但心中念茲在茲的，仍是台灣人民的心聲及主流民意的實現；之前藍白合雖未能全面合作，但在即將投票的當下，仍有另一種形式的「合」 ，就是我籲請所有不滿民進黨執政倒行逆施的國人，曾經支持我，尤其我永存感恩加愧疚的百萬為我連署的好朋友，一起站出來「下架民進黨」；就在這周六，集中火力將選票投給藍營候選人侯友宜、趙少康，因為他們兩位是最有可能當選的候選人！這是我的心願，更是我誠摯的請託。
最後，祝福大家在新的一年：尋夢夢圓，日子千般萬種甜；做事事順，好運相連諸事成。更祝福我的國家 中華民國 ： 國好，家好，人好，國家人安好；國順，家順，人順，國盛家人順。謝謝大家！
台灣阿銘-郭台銘
中華民國113年元月9 日於台北
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