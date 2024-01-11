金控獲利王要徵才了！富邦金預計招募6600人　MA首年挑戰百萬年薪

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「富邦MA計畫」依據產業及職務特性，精心規劃全方位培訓藍圖，強化MA金融專業知識，並提供銀行、證券、保險等跨領域整合性資源，藉由跨部門輪調、專案參與及重要任務指派，讓MA快速成長，開啟職涯發展加速器，期待MA發展為獨當一面的管理者或專業領域專家，並自即日起開放履歷收件至2024年3月31日止。
韓蔚廷強調，富邦金暨旗下子公司持續栽培組織永續發展所需各領域菁英，最受矚目的「富邦MA計畫」提供2年2次升遷機會，首年即挑戰百萬年薪，計畫迄今已邁入第20年，依照目標職位規劃系統性培育及輪習機制，已培育數百位頂尖人才遍布金控及各子公司；表現優異的富邦MA已能獨當一面，擔任事業單位總經理、海外銀行金融市場單位主管、人壽投資管理單位主管、證券財管商品單位主管、投信績優基金經理人等。
舉例來說，曾外派越南歷練的富邦MA，返台繼續累積法金業務相關專業，包括企業金融、國際金融、企業理財等，現已淬鍊成為台北富邦銀行企業理財處主管，管理海內外聯貸案、結構融資與債券承銷等業務；現任富邦產險數位發展部主管，負責專案橫跨金融保險科技、組織職能優化、創新商業模式探討、數位轉型及先進技術落地規劃，參與評估海外投資案、支援互聯網保險專案等，目前也持續推動RPA應用，提升組織運作效率，提高生產力。
2024年富邦MA計畫共規劃招募28個組別，包括富邦金控（經營管理組、數據科學組、數位行銷組、資訊科技組）；台北富邦銀行（法人客群組、法人產品組、消金暨信用卡產品組、財富管理組、數位金融組、金融市場組）；富邦人壽（Strategic Investment、科技產業投資組、投資研究組、通路營運組、金融科技組）；富邦證券（法人業務組、數據科學組、數位行銷組、數位平台組、金融交易組、金融商品組、風險管理組）；富邦投信（基金投資組）；富邦產險（經營管理組）；富邦期貨（法人業務組、金融交易組、數位經營組）；富邦華一銀行(上海)（經營管理組）。
同時，富邦金致力培育年輕學子成為金融專業人才，富邦金及旗下各子公司已連續多年推出實習計畫，今年開放實習領域包含：法人客群、金融市場、金融商品、數位行銷、精算風控、投資交易、資訊資安、永續發展等，實習生可以善用暑期或在學期間實際參與金融實務運作，為職涯奠定良好基礎。