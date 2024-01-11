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特企／佳音英語 x 小虎day首波聯名活動　新春龍年注入創新活力

▲佳音與小虎day合作推出預約試讀活動。（圖／品牌提供）
▲佳音與小虎day合作推出預約試讀活動。（圖／品牌提供）

本報訊

佳音英語推出全新企劃，與人氣插畫家「小虎day by ericoco」首次攜手跨界合作。藉由「小虎day」獨特而活潑的創作風格，重新詮釋佳音英語的吉祥物「佳音寶寶」和「布丁貓」，並與「小虎」合體呈現在佳音英語的線上、線下活動中。此次合作，佳音英語不僅在品牌形象上注入一股創新與活力，也讓更多年輕族群重新認識這個深耕台灣英語教育界40多年的品牌。

預約試讀「龍」歡喜　月月抽小虎day聯名潮T和眾多好禮

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伴隨著新春龍年的來臨，佳音英語推出「預約試讀送好禮」活動。其中最吸引人的就是與「小虎day」聯名推出的龍年限量潮T，此次預約試讀活動於2024年1月1日展開。消費者只要前往佳音英語的預約試讀官網填寫表單，並成功完成試讀，就有機會參與抽獎。每月將有20名幸運兒能獲得「佳音英語X小虎day」龍年限量潮T，活動還有LINE POINTS和一整箱乖乖等著被帶回家！

另外，在農曆春節期間，佳音英語也將推出「臥虎藏龍新春賀年照片大募集」的網絡活動。只要使用可愛又應景的「小虎day」插畫相框，上傳個人的新春賀年照至活動網頁，就有機會參加抽獎。活動詳細資訊及活動辦法請密切關注「佳音英語-Joy English」官方網站和臉書！

人行道新亮點　變電箱與佳音校園新裝登場

此次的聯名合作佳音英語也邀請「小虎day」為佳音英語分校周邊的變電箱進行彩繪。

變電箱彩繪的圖案設計靈感來自小虎與佳音寶寶和布丁貓的快樂出遊，並結合在地景點，如興南夜市的小吃、南山福德宮的土地公廟還有牯嶺街郵幣社的郵票等在地化元素。

透過此次合作，佳音英語希望能為街道帶來新年新氣象，也讓民眾一眼就能感受到濃厚的在地特色，更歡迎大家前來和可愛的變電箱拍照、打卡。

佳音英語的分校同樣換上了新裝，迎接新年的到來。佳音英語也特別請小虎day在畫作中融入新年習俗，繪製了吉祥物們吃團圓飯、收紅包、穿新衣的佈置物供分校張貼，使校園更具生氣和節慶氛圍，也符合佳音英語補習的本質，讓孩子們跟著插畫學習一些道地的英文俚語。

佳音英語Joy English官方FB

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