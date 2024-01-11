胡歌毀容重傷她不離不棄！45歲薛佳凝「看破紅塵出家」童顏曝光
45歲大陸女星薛佳凝以劉若英、陳好《澀女郎》在台灣打開知名度，當紅時期拍了電視劇《天下無雙》，與新人胡歌相戀，陪胡歌一起經歷縫上百針的毀容車禍，患難與共的感情卻沒敵過現實摧毀，薛佳凝分手後看破紅塵、帶髮出家，近期以趙露思的古裝劇《神隱》再現大眾視野，劇組感情好到一起出遊，天生童顏的薛佳凝站在趙露思身旁，可愛度有增無減。
記者羅凌筠／綜合報導
2006年胡歌拍《射鵰英雄傳》發生車禍，女助理張冕不幸身亡，胡歌雖撿回一命，但臉部、右眼、頸部遭玻璃割傷，幾近毀容，4天內經歷2次全身麻醉的手術，才從鬼門關前走回來，胡歌縫了100多針，在香港、韓國植皮，滿臉針線與傷痕的樣子，讓胡歌照鏡子之後無法平復心情，對未來感到迷茫、恐懼。
薛佳凝停工1年，每天燉豬皮湯給胡歌喝，發願吃素只求男友康復，還把胡歌接回家裡照顧，為愛放棄大好前途，2人最後沒有修成正果，胡歌說是性格使然，「我復出以後對自己挺沒有自信，我又挺大男子主義，在一起肯定我要養活她、我要照顧她，她年紀又比我大，有其他方面壓力，我沒辦法給她想要的生活。」
薛佳凝分手後，身邊一直沒有什麼緋聞，2017年還帶髮出家，寫下：「心裡不再有那麼多自我，開始裝得下更多人的幸福。」近期她在趙露思的古裝劇《神隱》演出，詮釋尊貴的鳳族天帝，在劇中守護愛徒趙露思，薛佳凝的笑容依舊甜美，渾身充滿溫柔婉約的氣質。
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