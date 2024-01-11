NBA／東西區龍頭對決！綠衫軍雙槍合砍70分　塞爾提克127:120灰狼

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來到延長賽彷彿就是Jayson Tatum的個人時間，屢屢殺進殺出，個人獨得12分，也率領塞爾提克在延長賽打出16：9成績，終場就以127：120擊敗灰狼。
「我們仍然能感受到主場的能量，大家在我們身後歡呼吶喊，充滿了活力，這對於對手來說也是一場有趣的比賽。」「我們上半場防守做得不是很好，我們不喜歡這種打球方式，所以下半場我們進行了一些改變。這樣的比賽能讓我們學習到很多，我們已經很優秀了，但我們仍然還有很大的進步空間，我們需要繼續用正確的方式打球。」Jayson Tatum賽後受訪時說到。
Jayson Tatum本場比賽出戰42分鐘，共26投13中、三分球11投6中，罰球線上把握度相當高，14罰13中，得到45分4籃板，二當家Jaylen Brown也得到35分11籃板，Jrue Holiday則是挹注12分5籃板。灰狼隊方面以Anthony Edwards表現最佳，全場繳出29分6籃板3助攻，Karl-Anthony Towns則是貢獻25分13籃板6助攻，Kyle Anderson得到17分8籃板5助攻。
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