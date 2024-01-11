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NBA／東西區龍頭對決！綠衫軍雙槍合砍70分　塞爾提克127:120灰狼

▲塞爾提克Jayson Tatum延長賽個人獨得12分、單場狂砍45分。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克Jayson Tatum延長賽個人獨得12分、單場狂砍45分。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA今（11）日迎來東西區龍頭正面交手，由綠衫軍塞爾提克在主場迎戰明尼蘇達灰狼，雙方一路殺進延長賽，最終靠著Jayson Tatum在延長賽個人獨得12分、單場狂砍45分，二當家Jaylen Brown也挹注35分，兩人率領塞爾提克最終以127：120擊敗灰狼，領先排名第2的公鹿隊4場勝差，繼續穩坐東區龍頭位置。

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本場比賽雙方一路糾纏，第四節灰狼隊原本來握有最多9分領先優勢，但塞爾提克仍舊窮追不捨，靠著球隊一哥Jayson Tatum串聯全隊，將比數持續追近。比賽來到約剩下26秒時，Jrue Holiday投進關鍵三分彈，將比賽領先優勢要回，綠衫軍反倒取得2分領先，但隨後Anthony Edwards切入禁區要到犯規，他也穩住陣腳兩罰俱進，比賽來到111：111平手，隨後Jayson Tatum試圖絕殺對手，中距離跳投未進，比賽也進入延長賽。

來到延長賽彷彿就是Jayson Tatum的個人時間，屢屢殺進殺出，個人獨得12分，也率領塞爾提克在延長賽打出16：9成績，終場就以127：120擊敗灰狼。

「我們仍然能感受到主場的能量，大家在我們身後歡呼吶喊，充滿了活力，這對於對手來說也是一場有趣的比賽。」「我們上半場防守做得不是很好，我們不喜歡這種打球方式，所以下半場我們進行了一些改變。這樣的比賽能讓我們學習到很多，我們已經很優秀了，但我們仍然還有很大的進步空間，我們需要繼續用正確的方式打球。」Jayson Tatum賽後受訪時說到。

Jayson Tatum本場比賽出戰42分鐘，共26投13中、三分球11投6中，罰球線上把握度相當高，14罰13中，得到45分4籃板，二當家Jaylen Brown也得到35分11籃板，Jrue Holiday則是挹注12分5籃板。灰狼隊方面以Anthony Edwards表現最佳，全場繳出29分6籃板3助攻，Karl-Anthony Towns則是貢獻25分13籃板6助攻，Kyle Anderson得到17分8籃板5助攻。

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