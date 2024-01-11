凱道護國之夜登場！綠營大咖今晚集結凱道 籲雙北市民站出來
總統大選將在13日登場，民進黨今日（11）日晚間將於凱達格蘭大道舉辦「凱道護國之夜」，包含正副總統候選人賴清德、蕭美琴、總統蔡英文、北市競總主委陳時中、行政院前院長蘇貞昌等人出席外，也將邀請樂團滅火器開唱、炒熱氣氛。
記者陳佩君／台北報導
民進黨今晚7時30分將在凱道舉行「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢晚會，綠營大咖如賴清德、蕭美琴、蔡英文、陳時中、蘇貞昌、行政院長陳建仁、國政藍圖召集人鄭麗君等人均到場，替選前做最後衝刺。
據競總規劃，在選前兩日，賴清德與蕭美琴的掃街車隊分進合擊，最後會與台北市立委候選人合體掃街，選前兩晚也將於凱達格蘭大道與板橋第二運動場舉辦「凱道護國之夜」與「選前之夜」。
競選總部總幹事潘孟安呼籲，在選前關鍵時刻，民進黨在1月3號起就發動破萬人規模的選前造勢場，掃街車隊也從1月8號起由南北分進合擊，盼全國的鄉親好友出門投票。
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