再槓黃珊珊！謝立功批：帶著全黨「火車對撞」　朝「敗選懸崖」衝

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謝立功對黃珊珊提出三項忠告，希望能發揮柯文哲提過的「煞車皮」作用，加上「車道偏移修正」的輔助系統，不要讓近乎瘋狂、不理性的「地圖炮」式戰略，偏離爭取最大支持的道路，若持續讓中立、理性的選民流失，恐難避免朝「敗選懸崖」衝去。
謝立功指出，第一，民眾黨和柯文哲原來目標應是建立聯合政府，朋友要多、敵人要少，不應排擠願意幫忙的人；第二，黃珊珊至今未回覆KPI，不分區兩年的協議是否簽署，個人利益不應超過黨的利益，為黨和柯文哲理念應隨時可犧牲；第三，近期帶頭針對媒體全面開戰的行為簡直荒謬，將友善媒體也都打成柯黑，媒體都有跑民眾黨線的記者，身為總幹事應與發言人經營、協調好媒體關係，更何況發言人及文宣系統都有媒體背景，「怎麼會弄成媒體夾殺全面對抗的做法？」
謝立功表示，黃珊珊應盡速修復媒體關係，帶著全黨「火車對撞」的行為，不僅不理性、也不科學、更不務實，為了民眾黨多年辛苦努力不致毀於一旦、為了保護柯文哲茁壯民眾黨，「我不得不說」。
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