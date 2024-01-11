黃捷王義川車上塞滿食物照曝 網喊「不要惹高雄人！一定餵飽你」
昨（10）日晚間，高雄市第六選區民進黨候選人黃捷與民進黨不分區候選人王義川舉行「搶救王義川大兵」車隊掃街，車隊加上民眾共超過兩千台車輛，浩浩蕩蕩聲勢驚人，穿梭在第六選區的大街小巷的同時，高雄民眾也在沿途上演「餵食秀」，熱情民眾不斷送上名產，直接塞爆候選人的後車廂，網路上也喊：「不要惹高雄人！一定餵飽你」。
記者鄭婷襄／高雄報導
在車掃尾段，競選總部迎接人潮加上回程車隊更是已經塞爆兩側馬路，一路延續兩個街口，讓候選人車輛一度無法前進，儼然是一場造勢晚會，黃捷緊急用麥克風呼籲大家小心安全，王義川也表示：「我很快（講完），因為車真的太多」。
晚間活動結束後，黃捷也在Threads PO出後車廂照並用文字寫道：「各種獻食物！謝謝高雄」，只見有胡椒餅、禮盒、飲料等，超過20袋的食物塞滿全部後車廂，也讓黃捷直呼：「高雄人應該是台灣人的阿嬤，真的怕你吃不飽」。
黃捷也向大家保證，絕對沒有浪費食物，已經分送給所有工作夥伴回家當宵夜，離投票只剩下兩天，這些充滿高雄人愛心的食物不只補充體力，也振奮人心，全體夥伴會與高雄人一起奮戰到最後一刻。
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