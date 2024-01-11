馬來西亞公開賽／戴資穎2：0拍落泰國好手晉8強 豪取對戰15連勝
台灣羽球一姐戴資穎今（11）日在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽女單16強，對戰泰國好手Busanan Ongbamrungphan，整場戴資穎幾乎是壓著對手打，只花34分鐘就解決，最終以21：7、21：11拍落Ongbamrungphan，順利晉級8強，朝個人賽史第5冠邁進。
記者路皓惟/綜合報導
馬來西亞公開賽是戴資穎在2024年的首場賽事，女單首戰以23：21、21：19力克美國華裔女將張蓓雯，晉級16強。今日對手是泰國好手Busanan Ongbamrungphan，賽前兩人生涯交手過19次，小戴獲得16勝，並處於14連勝中。
第一局戴資穎狀態極佳，並且掌握主動攻勢，以11：4大幅領先進入技術暫停；小戴在暫停後不斷利用直線、對角，讓Ongbamrungphan疲於奔命，戴資穎只花14分鐘就以21：7率先拿下。
次局戴資穎打得對手無法招架，以11：4進入技術暫停，接著小戴也不給對手任何反擊的機會，持續壓制對手，領先分差始終保持在安全距離，以21：11拿下比賽勝利，快意取得對戰15連勝。
戴資穎生涯在大馬公開賽4度封后，如今闖進女單8強後，明（12）日的對手將看中國王祉怡、何冰嬌之間的比賽結果，何冰嬌世界排名第6，王祉怡世界排名第10。
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