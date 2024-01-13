運動維納斯／百變女孩芭奈可甜可辣 鍛鍊十年搖身成為健身網紅
「巴奈」在阿美族語中有豐收的意思，健身網紅芭奈長時間勤練健身與舞蹈，不論身材、健康甚至是人氣都獲得大豐收，健美的體態、令人羨慕的肌肉線條加上超高顏值，讓她在社群平台上受到大家喜愛，很多網友向他請教訓練的方法，於是她開始組織健身課程，傳授健美之道。
特約記者郭運復/綜合報導
留著原住民血液的芭奈，從小就活潑好動，她說：「我國小時是田徑隊選手，日常訓練量很大，加上擁有強大的基因，不需要刻意鍛鍊，稍微一動肌肉就跑出來了，只因為太喜歡跳舞，想要讓肢體表現更好，才開始練肌肉，但青春期又不希望成為同學眼中的金剛芭比，所以並沒有保持規律的重訓習慣。」
直到近兩年，許多粉絲請教她如何開始健身，身邊的朋友也想雕塑身材，她覺得自己很適合健身教學，才開始認真研究有計畫的訓練，幫助大家安全又有效達成想要的健身目標，除了指導學員，自己也增加訓練份量，她說：「重訓時我對自己要求很高，會很認真的走完訓練課表，我一直在進步的路上，不光是有好看的外表，更要證明自己是一個有實力的健身教練。」
她覺得當教練最有成就感的時候，就是當學生告訴她，遇到她之後改善了一些原本的問題，或是離設定的目標越來越接近，讓她更熱愛教學、更投入研究，她常告訴學生運動只要找對方法，讓健身成為生活的一部分，搭配上適當的飲食，不需要給自己太多壓力，一定會越來越喜歡自己。
除了健身以外，現在她也經常走出戶外、親近大自然，喜歡曬太陽的她覺得曬出健康的小麥膚色非常性感，她特別喜歡爬山溯溪，當走在山林間，吸收大量芬多精，讓她感到無比放鬆，暫時忘掉塵世的喧囂與壓力；另外她也喜歡徜徉在遼闊的大海邊，忘卻一切煩憂，心情舒暢，而且可以穿著性感的比基尼，展現健身成果。
大家都說她是一個反差很大的女生，因為工作的時候非常認真很嚴肅，平常酷酷的神情也讓人感覺有距離感，但私底下她可愛甜美又大方，很多攝影師排隊預約拍照，她說：「攝影師們喜歡我多樣化的神情，都說這模特兒可以酷帥性感，也可以活潑可愛，甚至是極炫運動風，可甜可鹹、輕鬆駕馭各種不同風格，但其實我最想當的是辣妹，一位讓大家受不了的健美辣妹。」