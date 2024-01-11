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2024總統、立委選舉懶人包！ 投票要帶什麼、投票所、規定一次看

▲週六（1/13）投票日當天，家長投票時可以攜帶6歲以下的孩童入內。（圖／NOWnew資料照片）
▲週六（1/13）投票日當天，家長投票時可以攜帶6歲以下的孩童入內。（圖／NOWnew資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

本週六（1/13）是總統大選和立委選舉投票日，只要年滿20歲，於2004年1月13日（含）以前出生者即有投票權。根據中選會日前估計，今年符合投票資格的選舉人約1950萬人，其中約102萬8000人為首投族。針對首投族《NOWnews》整理一份投票懶人包，投票的時間、地點、該帶什麼東西、要投多少張票以及選舉時哪些事情不能做，一次報你知。特別提醒，1月13日投票日當天手勢也別亂比，像是勝利或是OK手勢等，都有可能會被懷疑在替特定候選人助選，有可能會被罰錢喔！

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🟡投票時間

1月13日早上8點到下午4點。若在下午4點以前抵達投票所開始排隊，即便過了4點還在排隊區等待，仍可以完成投票，超過下午4點才抵達投票所，將無法排隊投票。


🟡要帶什麼東西

身分證、印章、投票通知單」投票三寶，其中一定要攜帶「身分證」不能用健保卡或其他證件替代。印章沒帶可蓋手印或簽名替代。投票通知單沒帶可上內政部網站「投票地點查詢訊息」即可。
 

🟡要去哪裡投票、投票所查詢

可以前往113年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢輸入身分證、出生年月日就可以查詢。
 

▲不知道投票地點的話，可以直接到「16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢」網站查詢。（圖／翻攝官網）
▲不知道投票地點的話，可以直接到「16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢」網站查詢。（圖／翻攝官網）
🟡要投幾張票

每人會拿到3張選票

📍1.總統、副總統選票，淺粉紅色

📍2.政黨選票，白色

📍3.立委選票，多數人會是淺黃色(區域立委)，有原住民身分者會是淺藍色(平地原住民)或淺綠色(山地原住民)。

▲選票有三種，總統、立委、政黨票，三種票顏色不同。（圖／翻攝官網）
▲選票有三種，總統、立委、政黨票，三種票顏色不同。（圖／翻攝官網）
🟡投票所可不可以帶小孩進去？

可以帶6歲以下兒童進入。

🟡投票流程？

確認身分 → 領取選票圈票 → 投入票匭 → 完成

▲投票流程。（圖／翻攝中選會）
▲投票流程。（圖／翻攝中選會）
🟡圈票注意事項

📍必須使用選舉委員會提供的圈選工具，若使用私章或手印都會變廢票。

📍須蓋在選票上的圈選欄內，若不小心蓋出欄外、或疊折反印的圈選痕跡，只要可以辨識出圈選哪位候選人，還是可以認定為有效票。

📍假如蓋錯選票，無法重新領票再投，且一樣要把投錯的選票投入票匭，不可撕毀或私自帶走。故意撕毀可能會處5000元以上5萬元以下罰鍰。

▲台灣目前仍然沒有「不在籍投票」的完整配套政策。（圖/NOWnews資料照）
▲圈票時必須使用選舉委員會提供的圈選工具，若使用私章或手印都會變廢票。（圖／NOWnews資料照）
🟡投票時不能做什麼事

📍禁止穿戴與選舉相關的物品或服飾，包包、口罩、面紙等。

📍比勝利手勢及其他指涉選舉人編號數字的手勢。

📍不可帶手機或攝影器材進入投票所，手機可以放置在場外物品暫放處，或關閉電源，違者將被處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。

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