2024總統、立委選舉懶人包！ 投票要帶什麼、投票所、規定一次看

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1月13日早上8點到下午4點。若在下午4點以前抵達投票所開始排隊，即便過了4點還在排隊區等待，仍可以完成投票，超過下午4點才抵達投票所，將無法排隊投票。
🟡要帶什麼東西
「身分證、印章、投票通知單」投票三寶，其中一定要攜帶「身分證」不能用健保卡或其他證件替代。印章沒帶可蓋手印或簽名替代。投票通知單沒帶可上內政部網站「投票地點查詢訊息」即可。
🟡要去哪裡投票、投票所查詢
可以前往113年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票所地點查詢輸入身分證、出生年月日就可以查詢。
🟡要投幾張票
每人會拿到3張選票
📍1.總統、副總統選票，淺粉紅色
📍2.政黨選票，白色
📍3.立委選票，多數人會是淺黃色(區域立委)，有原住民身分者會是淺藍色(平地原住民)或淺綠色(山地原住民)。
🟡投票所可不可以帶小孩進去？
可以帶6歲以下兒童進入。
🟡投票流程？
確認身分 → 領取選票圈票 → 投入票匭 → 完成
🟡圈票注意事項
📍必須使用選舉委員會提供的圈選工具，若使用私章或手印都會變廢票。
📍須蓋在選票上的圈選欄內，若不小心蓋出欄外、或疊折反印的圈選痕跡，只要可以辨識出圈選哪位候選人，還是可以認定為有效票。
📍假如蓋錯選票，無法重新領票再投，且一樣要把投錯的選票投入票匭，不可撕毀或私自帶走。故意撕毀可能會處5000元以上5萬元以下罰鍰。
🟡投票時不能做什麼事
📍禁止穿戴與選舉相關的物品或服飾，包包、口罩、面紙等。
📍比勝利手勢及其他指涉選舉人編號數字的手勢。
📍不可帶手機或攝影器材進入投票所，手機可以放置在場外物品暫放處，或關閉電源，違者將被處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。
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