背痛＋腿麻！每10人就1位「椎間盤突出」　5類人高危險群

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北市聯合醫院陽明院區骨科主治醫師陳宇聖說，椎間盤突出是脊椎神經系統常見疾病，平均每10人中有1人會遇此困擾，常在30~50歲發生，有家族病史、吸菸、體重過重、習慣久坐、常進行粗重活動者為高危險群。
陳宇聖指出，椎間盤突出容易壓迫到周邊的脊隨，與脊隨所分出的神經根，會造成下肢痠麻，即俗稱的「坐骨神經痛」；神經壓迫嚴重時，可能會造成下肢無力，甚至大小便失禁，這時一定要快就醫。
8年內復發率10% 應避免久坐
此外，陳宇聖說，90%的椎間盤突出症狀會在3到6個月內消退，目前第一線治療是藥物及復健，若效果不佳，或症狀難以忍受，才考慮介入治療；統計顯示，在6個月內介入治療，麻痛症狀改善的狀況會優於6個月以上才介入。
針對介入治療，陳宇聖說明，常見選擇有脊椎硬膜外注射與微創內視鏡手術，前者是對遭壓迫的神經根注射麻醉藥物、類固醇，過程中會搭配X光讓醫師能定位神經位置，後者則是在下背開1公分左右傷口，使用內視鏡切除突出的椎間盤，讓被壓迫的神經獲得減壓。
不過陳宇聖也提醒， 許多病人都能在注射或手術後迅速恢復，但不良姿勢和靜態的生活習慣仍是一大隱憂，據統計，患者在8年內復發率約有10%，因此若要預防復發，除了戒菸外，還要避免久坐不動，同時應透過運動改善脊椎周邊的核心肌力，進行劇烈運動或負重則應穿上護腰，保護會更周延。
🟡預防椎間盤突出注意事項：
◼️戒菸。
◼️控制體重。
◼️避免久坐不動。
◼️培養運動習慣，改善脊椎周邊的核心肌力。
◼️進行劇烈運動或負重時，最好戴上護腰。
◼️8年內復發率約10%，即使經治療已改善仍需注意。