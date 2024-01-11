陳其邁說重話　投給李柏毅就是支持高雄捷運

高雄左楠區立委候選人李柏毅今（11）日上午在與副總統候選人蕭美琴及各選區候選人在路口拜票後，隨即與高雄市長陳其邁、立委候選人黃捷進行車隊掃街。陳其邁在車上拿起「什麼都可以錯 但別錯過他」、「選舉不是實驗、選擇不能重來，我選擇李柏毅」的看板，並向選民強調，投李柏毅、投民進黨的立委，就是支持捷運成網、就是加速捷運建設。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁表示，禮拜六將決定台灣與高雄是否會繼續走在進步路上，在這些年來蔡總統與八席民進黨立委在國會的努力下，高雄從成功招商2奈米台積電、建設再生水與伏流水，到捷運四線齊發。假如再走回頭路，投給杯葛捷運、杯葛高雄建設的政黨，自己很擔心這四條(捷運線)和重大投資會不會被停下來，以及未來捷運路網的開發還有一條最重要的是捷運紫線，那四條沒了怎麼可能還會有捷運紫線？
陳其邁表示，現在打電話還有總統會接，假如我們選錯的人，選一個杯葛我們前鎮漁港預算的國民黨總統候選人，必須不客氣地講，他也從來沒有提過支持任何高雄的建設。台北果菜公司150億的預算可以，高雄前鎮漁港的預算卻不行，或是說哥吉拉等等不堪的字眼，這對高雄市民情何以堪。
陳其邁指出，八席立委對高雄建設非常重要，也關乎到賴清德是否能延續總統蔡英文的路線，希望選民們看清在野黨對高雄的這些冷言冷語，讓李柏毅與各位候選人們進入國會，在未來四年繼續為高雄建設來把關，讓高雄繼續勇往直前。
李柏毅認為，左營楠梓過去是比較外移的地區，但這些年來流入許多人口，顯示對這裡前景的看好與展望。他呼籲鄉親，在最後48小時要全力動員幫忙拉票，因為左營楠梓這席不只代表八席全上，更是與高雄市府、市長陳其邁，共同打拚未來半導體產業鏈最重要的一塊拼圖。李柏毅強調，台積電的周邊建設需要會做事、有經驗的立法委員到立法院為高雄市政府爭取資源，爭取左營楠梓未來的繁榮。