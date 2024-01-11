痛批國民黨整天搞「一中」 曹興誠：台灣若不獨立下場就是被統
選戰倒數2天，幾天前發生「陸射衛星警報大響」事件，引發各界熱議，選戰緊張氣氛瞬間升溫。聯電創辦人曹興誠日前接受節目專訪指出，台灣好不容易走向民主化，國民黨不應該整天搞「一中」，大家應一同促進民主，「你反對台獨，你是在反什麼鬼」，更進一步直言「台灣若不統不獨，就是被統。」
記者鄭妤安／台北報導
聯電創辦人曹興誠、前民進黨副秘書長林飛帆接受Yahoo TV《齊有此理》網路節目訪問時，談及中國與選舉的看法，他直指現在的中國自身經濟存在很大的問題，根本沒有能力發動戰爭，強調共產黨是權力的動物，打台灣打輸了，權力也會跟著散掉，「台灣要堅定中國不敢打，打了自己會先垮台。」
曹興誠表示，國民黨根本就是在恐嚇台灣，因為中國根本不可能打過來，中共已經當中華民國死了，哪有什麼國跟國對話，「中共不承認中華民國存在是要怎麼對話？根本就是去朝拜」，痛批國民黨槍口對內。
他認為，台灣直到1996年經歷總統直選，才開始走向民主化，國民黨不應該整天搞「一中」，應老老實實做個忠誠的反對黨，大家在台灣一同促進優質的民主，「你反對台獨，你是在反什麼鬼！」台灣不獨立，就表示是中共的屬地，獨立與主權密不可分，「蔡英文說的，一邊一國互不隸屬是對的」，更直言「台灣若不統不獨，就是被統。」