《單身即地獄3》「海王」官熙被罵翻！李多熙厭惡表情包瘋傳
韓國戀愛實境節目《單身即地獄3》，9日邁向大結局，6男6女們的最終選擇，牽引著觀眾的心情，沒想到人氣超旺的籃球選手李官熙心意多變，被封為節目裡的「海王」，徘徊不定的行為慘遭觀察嘉賓及觀眾痛罵，美女主持人李多熙對於他的渣男行為不以為然，多次露出不悅的神情，直呼「他真的好差勁」，讓觀眾跟著贊同叫好。
記者江芷稜／綜合報導
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李官熙最後獲得崔慧善、尹廈情、曹旻志3位女生青睞，選擇對象時卻一直舉棋不定，與男生討論時，他坦言最初有好感的崔慧善是自己的理想型，考慮到結婚的話會選擇慧善，後來和旻志一對一聊天時，卻要求對方選擇自己，吐露對她有好感，處處留情的行為讓主持人都看不下去，李多熙不顧鏡頭在拍，當場抒發心聲「他真的好差勁」，還要其他嘉賓不要幫他講話。
儘管戀愛實境節目多半有安排劇情成分，李多熙卻真心投入，非常認真分析走向，最後脫口罵李官熙「他是笨蛋嗎？」超直接反應令所有主持人笑翻，網友也被她逗笑了，留言「主持人超好笑」、「超真實的表情」、「我真的好喜歡多熙姐姐，霸氣又可愛」。
不過，針對大量網路負評，李官熙事後在IG曬出與嘉賓們的合影，發表長文抒發真實心情，表示「展現出來的真實面貌無法受到許多人的認可，但是是我比任何時候都真實的模樣」，強調自己不後悔參加節目，而他也如前幾集自己所言，成為這檔節目裡獲得最高關注的演出者。
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