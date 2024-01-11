琳賽蘿涵近照認不出！當媽現身《辣妹過招》首映會 37歲急速老化
美國女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）從童星出身，11歲在電影《天生一對》一人分飾性格迥異的雙胞胎，甜美、古靈精怪的表演讓她一炮而紅，陸續又交出《辣媽辣妹》、《辣妹過招》等YA喜劇代表作，但2007年起，泡夜店、酒駕、吸毒與酗酒醜聞纏身，讓琳賽蘿涵人氣驟跌，近年才積極回歸影壇，不過她近日現身公開活動，37歲容貌被少數網友認為急速老化。
記者楊穎軒／綜合報導
琳賽蘿涵9日出席新版《辣妹過招》紐約首映會，她穿著法國設計師品牌Alexandre Vauthier的2023夏季高訂連身裙，兩邊腰際和後背挖空，露出水蛇腰與美背，雖然沒有回鍋演出《辣妹過招》20週年重啟版，琳賽蘿涵仍親自力挺，去年7月產下兒子的她，體態恢復得宜，被問到是不是一位酷媽，她笑回：「我希望如此。」
部分網友發現琳賽蘿涵不到40歲，皺紋幾乎已經爬滿整張臉，現今五官似乎也跟早年不太一樣，撞臉伊麗莎白泰勒、凱莉米洛，有點認不出來，連當年演她老師的53歲蒂娜費視覺年齡都比她年輕，但依然有不少好評，「迷人的女王」、「閃閃發光」、「太美了」！
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