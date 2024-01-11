管中閔火力全開！批民進黨執政吃銅吃鐵吃台灣 呼籲支持侯友宜
台大前校長管中閔不滿當年上任台大校長遭阻撓，民進黨總統候選人賴清德還在辯論說，是他在行政院長任內核定管中閔上任，管中閔近日火力全開，痛批民進黨，他昨又在臉書批，民進黨執政後吃銅吃鐵吃台灣。
記者何哲欣／台北報導
管中閔說，30年前台灣仍相當安定，30年後卻要開始擔憂台灣的未來，「這些年來，我們看到民進黨執政後吃銅吃鐵吃台灣的貪婪模樣；甚至攸關人民生命的新冠疫苗，也可以成為他們覬覦的目標。我們也看盡他們掌握權力後的傲慢，將社會上的重要價值和道德都踩在腳下，毫無顧忌的包庇為非作歹的人，全黨力挺學術抄襲者，全黨共同侵害學術自由，寧可讓台大長達一年沒有校長也在所不惜。如果再繼續這樣下去，台灣終將墜落深淵，無法回頭。」
管中閔還提到，更不可思議的是，民進黨治下的台灣，竟被外國媒體視為「全世界最危險的地方」。「我是在反攻大陸教育中長大的一代；我在外島服役時，也正是美國與中華民國斷交，廢除協防條約的那兩年。即使在那些危疑的年代，我從未像今天一樣感覺到戰爭的陰影正在迫近。」
管中閔說呼籲，現在是擺脫民進黨的關鍵時刻，「我們必須集中力量，替中華民國選擇一位正直、有胸襟、更有勇氣的領導人。請你們幫忙轉告朋友與親人，大家集中力量，支持正直勇敢的侯友宜，下架民進黨，重建一個乾淨、有未來的台灣。」
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