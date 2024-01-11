台中鐵棍男無差別攻擊民眾　警噴辣椒水制伏

臺中市一名39歲沈姓男子疑因精神狀況不穩，於昨（10）日下午由西區至南區沿路揮舞手中鐵棍，造成路旁店家、車輛毀損，還有4名路過民眾遭攻擊受傷，中警三分局獲報後迅速到場對他噴辣椒水再將其制伏逮捕，避免危害繼續擴大，全案由警方依法偵辦。
記者鄧力軍/台中報導
10日下午17時21分許，沈姓男子(73年次)疑因精神狀況不穩，一人獨自由台中市西區康樂街步行至南區正義街、復興路段，途中竟沿路揮舞手中鐵棍毀損路旁2間店家及1輛自小客車，還造成路過民眾李姓男子(67年次)頭部撕裂傷、王姓男子(42年次)頭部撕裂傷、黃姓男子(69年次)頭部及手部挫傷、陶姓女子(80年次)左上臂及背部挫傷、林姓男子(45年次)右側鎖骨及肋骨骨折，臺中市政府警察局第三分局正義派出所獲報後，立即派遣警力趕赴現場，並使用防護型噴霧器(辣椒水)將沈男制伏壓制，以避免再有其他無辜民眾遭受波及。
沈男遭警方逮捕後仍相當激動，經員警戒護就醫後情緒才得以平復，警方後續完成相關筆錄資料後，依法將沈男移送偵辦。警方呼籲，如若發現周遭親友明顯異常出現暴力攻擊行為時，可撥打110、119報警求助，經由警、消、衛生機關協同家屬至醫療院所就醫尋求幫助及治療，另外提醒民眾，面對是類精神狀況不穩對象時，應保持適當安全距離、找尋掩體閃避，並立即報警求助，以維護自身安全。