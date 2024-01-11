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民眾黨支持韓國瑜當立法院長？副秘書長許甫回應了

▲民眾黨秘書長許甫參加《NOWnews今日新聞》的《鄉民大學問》節目。（圖／記者葉政勳攝，2024.01.11）
▲民眾黨秘書長許甫參加《NOWnews今日新聞》的《鄉民大學問》節目。（圖／記者葉政勳攝，2024.01.11）

記者呂炯昌／台北報導

選戰倒數2天，外界關注民眾黨是否支持國民黨不分區立委候選人韓國瑜當立法院長？民眾黨副秘書長許甫今（11）日表示，韓國瑜之前提出「他是中華民國派」、「希望維護台灣本土」，這兩個跟台灣民眾黨立場一樣，但是現在是競爭時候，未來再來談合作。。

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《NOWnews今日新聞》的《鄉民大學問》節目，今日主持人郭子乾扮演「柯蚊哲」，與民眾黨副秘書長許甫、媒體人黃暐瀚、北市議員游淑慧與大學生代表一同討論本週熱門政治議題。

大學生代表詢問許甫曾說過民眾黨立委會支持韓國瑜當立法院長，韓國瑜的那些政策與理念跟民眾黨相符合，會支持韓當立院龍頭？許甫回應說，他是在一個節目上被問到民眾黨主席柯文哲在造勢活動曾說，如果民進黨過半，柯建銘當立法院長會多可怕？問他們到底支持誰，他提出3個假設，包括民進黨提名柯建銘當立法院長、民眾黨跟藍營政黨合作、國民黨提名韓國瑜他們會支持。

許甫說，就像美國國務卿布林肯說的，該競爭時競爭，可以談合作時合作，現在是競爭階段不談合作，等整個結果大勢底定再來談。至於韓國瑜提出那些與理性、務實、科學相結合，許甫說，他目前並沒有聽到韓國瑜提出的未來與理想規劃，但是韓國瑜之前提出「他是中華民國派」、「希望維護台灣本土」，這兩個跟台灣民眾黨立場一樣，但是現在是競爭時候，未來再來談合作。

黃暐瀚補充表示，他訪問過很多民進黨立委，找柯建銘當立院龍頭是假議題，之後還是會提名游錫堃當立法院長，不管立院席次有無過半。黃暐瀚開玩笑說，如果民眾黨立委候選人蔡壁如在台中打敗民進黨蔡其昌，表示她幹掉一個副院長，民眾黨到底要提名黃珊珊還是蔡壁如當副院長，「事情就大條了。」

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