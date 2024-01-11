民眾黨支持韓國瑜當立法院長？副秘書長許甫回應了

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大學生代表詢問許甫曾說過民眾黨立委會支持韓國瑜當立法院長，韓國瑜的那些政策與理念跟民眾黨相符合，會支持韓當立院龍頭？許甫回應說，他是在一個節目上被問到民眾黨主席柯文哲在造勢活動曾說，如果民進黨過半，柯建銘當立法院長會多可怕？問他們到底支持誰，他提出3個假設，包括民進黨提名柯建銘當立法院長、民眾黨跟藍營政黨合作、國民黨提名韓國瑜他們會支持。
許甫說，就像美國國務卿布林肯說的，該競爭時競爭，可以談合作時合作，現在是競爭階段不談合作，等整個結果大勢底定再來談。至於韓國瑜提出那些與理性、務實、科學相結合，許甫說，他目前並沒有聽到韓國瑜提出的未來與理想規劃，但是韓國瑜之前提出「他是中華民國派」、「希望維護台灣本土」，這兩個跟台灣民眾黨立場一樣，但是現在是競爭時候，未來再來談合作。
黃暐瀚補充表示，他訪問過很多民進黨立委，找柯建銘當立院龍頭是假議題，之後還是會提名游錫堃當立法院長，不管立院席次有無過半。黃暐瀚開玩笑說，如果民眾黨立委候選人蔡壁如在台中打敗民進黨蔡其昌，表示她幹掉一個副院長，民眾黨到底要提名黃珊珊還是蔡壁如當副院長，「事情就大條了。」
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