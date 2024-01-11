「斜槓」起來！世新學分班數位課程加值就業技能

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近年來，世新大學更側重「理論與實務並重」的教學方式，將大學資源水平結合，達成以數位傳播貫穿各學門的目標，並讓學生能以數據智能結合各專業。世新大學做為傳播業界領頭羊，在自媒體、社群平台競爭激烈演變成趨勢的情況下，傳播人才需求量大，相關課程成為了許多上班族進修的首選，如廣播電視電影學系、傳播管理學系、資訊傳播學系、公共關係暨廣告學系、口語傳播暨社群媒體學系，在全國傳播科系裡，都是一等一的選擇，同時世新在設備上不斷與國際接軌，打造全台第一間「8K影視廳」、與好萊塢同步的「LED環幕智能攝影棚」、「專業主播台」等高端媒體產製設備，以全媒體教育有效地配合現代市場趨勢，打造出多元技能的職場戰將！
深化能力 同時擴及其它產業
世新大學不僅水平結合各系別優勢，同時也貫穿數位教育的多方應用在更多系所，讓許多人在挑戰斜槓的同時，也能有更多選擇。如財務金融學系、資訊管理學系、觀光學系、行政管理學系、企業管理學系等，也都是膾炙人口的進修選項。其中學士學分班另開設日本語文學系、數位多媒體設計學系、圖文傳播學系，舉凡高中、高職或五專以上畢業，或符合報考大學同等學力規定之資格者皆可報名相關課程，亦為跨領域學習的絕佳選擇。
除了有多元的學制可應用、同時也能夠對校園的龐大學習資源一手掌握，是世新學分班在多元學制下的一大特色。在勞力市場產生巨大波動的現代社會，學習的自由度不僅要靠進修族控制，更需要進修學制的雙面配合，才能有效選擇更利於未來職涯的進修方式，開拓專業上的最佳道路，搶進「斜槓」人力的市場。
112學年度第2學期各類學分班已開放報名招生，分為碩士學分班（新聞傳播學院、管理學院、法律學院、人文社會學院）、學士學分班（日文系/數媒系/圖傳系），不僅開放多種類型課程，進修過程更能夠獲得學校資源支持，是計畫安排「斜槓人生」、搶進第二技能灘頭堡的好選擇。更多課程資訊。