天冷超怕眼中風！他早起「眼白紅一片」嚇到　4件事防結膜下出血

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萬芳醫院眼科主治醫師江明璇表示，俗稱的「眼中風」，是指位於眼球後半部的視網膜血管阻塞，造成視力模糊或視野缺損，與造成結膜一片血紅的結膜下出血沒有關係。
俗稱眼白的白色，是來自於下層的鞏膜，還有一層半透明的結膜覆蓋在鞏膜表面，而結膜下方有許多細小的微血管，當微血管無法承受壓力導致破裂時，少量的血會流到結膜與鞏膜之間，隨著時間漸漸匯集成一大片。
結膜下出血外觀嚇人 多數無其他症狀
江明璇指出，結膜下出血雖然外觀有點嚇人，但多數沒有其他症狀，也不會造成視力減退，而少部分雖因出血量稍多，形成較大的血腫並向外凸，眨眼時有輕微異物感，或轉動眼球會有不適，不過出血的位置是在結膜下方而非表面，也不需擔心血會流出來。
針對結膜下出血，發生原因大致上分為外力和內出力造成，外力如揉眼睛或撞到眼睛，而內出力則像是用力咳嗽、打噴嚏、擤鼻涕、排便、提重物等；此外，情緒波動導致血壓突然升高，也可能是微血管出血的原因之一。
由於結膜下的微血管較脆弱，容易破裂出血，且出血量小，2~3天後才會累積成紅紅一片，因此醫師問診時會請病人回想近期是否有憋氣用力的動作，並建議病人避免。
結膜下出血 一般不需治療
江明璇表示，結膜下出血通常不需用藥治療，通常約1~2週，這些血便會被吸收，不會留下其他後遺症，不過若年紀較長、服用抗凝血藥物如阿斯匹靈的人，則需更久時間才會完全吸收，同時要避免讓身體過度使力。
🟡結膜下出血注意事項：
◼️平時養成不揉眼睛的好習慣。
◼️避免用力咳嗽、打噴嚏、擤鼻涕、排便、提重物。
◼️均衡飲食並規律運動，改善便秘宿疾。
◼️出血前3天冷敷促進血管收縮，止血後改熱敷，有助血塊吸收。