指廖先翔助理發送禮券疑賄選　賴品妤嗆：選舉奧步退選辭議員！

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賴品妤指出，有廖先翔團隊的內部人員看不下去如此虛偽的謊言，爆料說原來是因國民黨的附隨組織、汐止區婦女會在10月舉辦的一場免費餐會，廖先翔現身拉票，已踩賄選紅線。而市調處已啟動調查程序，並約談了相關人士。
賴品妤痛批，廖先翔是自知紙包不住火所以才惡人先告狀、表演夜宿市調處的劇碼，廖先翔就是拿「無辜民眾」當墊背，但實則為讓大家落入被約談困境的兇手。
江皇樺說明，另掌握「新案」關鍵證據，廖先翔擔任理事長的新北市汐止區體育會，在9月辦理了一場活動。有穿著廖先翔競選服飾的競選人員，竟在會場發放一人一份數百元的超商禮券，同時也發了廖先翔的競選小物。
江皇樺指出，根據民眾爆料內容，該會以往顯少以此方式舉辦活動及發放禮券，且廖先翔身為該會理事長以及立委候選人，再加上發放禮券的人是與體育會無關的「廖先翔競選團隊人員」，身穿廖先翔競選服裝，疑似賄選有照片為證。
簡舒培表示，該位助理正是「社會大眾都非常熟悉」、當廖家非法停車場客服的廖先翔公費助理；顯見廖先翔又涉利用公費助理進行疑似賄選行為。
簡舒培也說，婦女會相關人士被約談後，廖先翔並不是虛心接受，反倒一時心虛，竟然對外宣稱每天凌晨要到新北市調處門口「站崗」。合理懷疑廖先翔發臉書文是擔心有更多證人被傳喚到案，試圖給被約談人壓力，警告他們被約談時「不要給我亂講話」。
簡舒培再指，廖先翔劣跡斑斑，疑似賄選還「打人喊救人」，完全不配擔任民代；呼籲廖先翔不但要退選，也應該辭去新北市議員。
賴品妤說，汐止體育會前理事長為廖先翔父親，是接受新北市府補助、督導的社團，卻可以子承父業當作家族事業還淪為廖先翔的競選機器，還動用選舉奧步，破壞人民公平行使投票權的權利、將黑手伸入體育界；「貪污、詐欺、疑似賄選、選舉奧步」廖先翔通通有，且到底還有沒有其他案件？相信民眾心裡都有數。她已提關鍵證據向調查處檢舉，呼籲檢調機關儘速依法處理。
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