中華職棒／豪勁跟樂天桃猿說「Thank You」 未來將投入自由市場
中華職棒樂天桃猿洋投豪勁，是球隊近年來倚靠的主力牛棚大將，不但擔任終結者位置，在比賽後段需要救火時，他也會提前上場。不過今（11）日稍早，豪勁在社群媒體IG限時動態發文，正式向樂天球團說「Thank You」，並表示將進入自由市場，後續也將牽動桃猿新賽季的洋將佈局。
記者陳品翔/綜合報導
「我想為這3年和樂天桃猿球團說聲Thank You，我已經進入自由市場，但想和支持我的樂天球迷和我的隊友，正式說聲『Thank You』。我希望在未來還能看到你們所有人，即便我穿上一件不同的球衣。」豪勁在社群網站上寫到。
2022年賽季豪勁以36次救援成功，順利獲得得救援王。去年共出賽50場，拿到6勝3敗、防禦率3.26。豪勁剛來到台灣時，一開始是以先發角色出賽，但表現普通，後來轉戰牛棚後，反而找到屬於自己的一片天。豪勁共計效力樂天桃猿3個賽季，累積17勝9敗、58次救援成功，平均防禦率為3.26，是球隊相當倚賴的救援投手。
樂天桃猿上個賽季四名洋投分別為豪勁、威能帝、道博格、霍爾，如今在豪勁宣布離隊後，也將牽動下個賽季樂天的洋投佈局。目前傳出樂天有意留下威能帝、道博格，但是副領隊沈鈺傑先前表示，威能帝他本人意願也滿高，只是以他在台灣大賽的優異表現來看，是否會有日韓職棒出手，目前仍是未知數。
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