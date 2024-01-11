殷琦為豪門再添丁！10億身家老公超寵妻 規劃郵輪二度蜜月旅行
演藝圈再添喜事！伊林名模殷琦2018年嫁給身家10億元的富商老公張市育（原名張仕育），育有一名3歲兒子，她農曆年前再傳添丁喜訊，順利產下二胎，因為適逢兔年，故取小名「小兔寶」，目前正在坐月子的殷琦說，先生基因很強大，兩個孩子長相都跟他一樣，每天看著老公、3歲兒子KIMI及新生兒免寶，「同廠出品，完全是3個複製人，長得一模一樣！」老公感謝殷琦懷孕生產辛苦，已經規劃搭郵輪二度蜜月寵妻。
記者江芷稜／綜合報導
殷琦嫁到台中5年多，大多在家相夫教子，長子KIMI現已就讀幼兒園，殷琦笑說，KIMI相簿裡剛出生照片，和弟弟完全一樣，雖然兔寶一度出現雙眼皮，她以為小兒子眼睛長得像她，沒想到雙眼皮只出現幾天，又變回單眼皮，這兩天又恢復複製人五官，「我現在不敢說他有雙眼皮，哈哈哈」。
擔任高明精機總經理的張市育，去年順利取得博士學位，加上殷琦過年前圓滿卸貨，生下健康寶寶，一家四口相當幸福。過年期間她會在家專心照顧剛出生的小兒子，老公張市育特別開心，為感謝老婆懷孕期間及生產的辛苦，已規劃好5月的郵輪行程要與殷琦二度蜜月。殷琦說，老公的事業今年國外業務特別多，要參加很多國際展，這幾個月她在家吃好睡好調身體，5月和老公一起去搭郵輪旅遊二度蜜月。
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