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馮語婷爆身分疑雲！盤點4位「不露臉網紅」真面目　鋼琴女神是她

▲馮語婷被譽為是「新一代女戰神」，不露臉相當神祕，不過近日卻被網紅鳳梨爆料真身是男生。（圖／翻攝自馮語婷臉書）
▲馮語婷被譽為是「新一代女戰神」，不露臉相當神祕，不過近日卻被網紅鳳梨爆料真身是男生。（圖／翻攝自馮語婷臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

新一代女戰神「馮語婷」以不露臉為特色，時常在網路上犀利地評論時事。近期馮語婷和網紅鳳梨（吳泓逸）及陳沂多次在網路上隔空互槓，她甚至被鳳梨爆料真身其實是男的，性別疑雲引起各界熱烈討論。事實上，現今不露臉的網紅還不少，不但神祕感爆棚，真面目更是讓觀眾好奇不已，《NOWnews今日新聞》就整理出4位曾被曝光真面目的網紅，帶讀者一次看。 

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勾起你心中的惡！「勾惡」小丑面具下的真實身份

YouTube頻道「勾起你心中的惡」目前擁有77.8萬訂閱者，影片以揭發社會上大小內幕為主。而勾惡在影片中，皆是戴上小丑面具現身，但他過去曾被直播主連千毅揭露真面目，指出勾惡來頭不小，會跳街舞還上過節目，外貌有「銀行敖犬」之稱，隨即照片也被網友起底曝光。 

▲勾惡再向連千毅嗆聲，似乎不願事情落幕。（圖／翻攝勾惡FB）
▲勾惡在影片中，皆是戴上小丑面具現身。（圖／翻攝自勾惡臉書）
勾惡在真面目遭到公開後，也發影片認了自己就是「陳昱瑋」本人，他透露，這次的事件自己是被出賣了，因為有人介入事件中且玩雙面手法，想要兩邊都拿到好處；勾惡說「過去其實沒有什麼好討論的，但大家要知道，勾惡跟陳昱瑋是不同角色，沒有人可以代表勾惡，勾惡就是勾惡，陳昱瑋就是陳昱瑋，兩邊的事情各自處理，希望大眾不要將兩者混為一談」。 

▲勾惡曾以網路歌手歐弟的身分上節目，長相被說激似棒棒堂敖犬。（圖／翻攝八大電視台YouTube）
▲勾惡曾以網路歌手歐弟的身分上節目，長相被說激似棒棒堂敖犬。（圖／翻攝自「八大電視台」YT）
尼克妹被讚又美又氣質！哥哥親自揭曉真面目

YouTuber「這群人」成員之一尼克，和妻子Ashly另開設頻道拍片，兩人時常在影片中分享夫妻日常，深受觀眾喜愛。其中尼克妹都會以旁白、貼圖遮臉的方式參與其中，讓不少粉絲都相當好奇尼克妹的長相。 

尼克也在2024年1月上傳影片，公開尼克妹藏臉5年的真面目，讓網友看了大讚「真的就是一家人！一出場我就認出來了，好有氣質」、「好喜歡尼克妹啊！超級漂亮的」。此外，尼克也宣布重磅消息，表示新的一年，尼克妹將以自己的名字「芮尼」開啟個人YouTube頻道，請大家多多支持。 

▲尼克妹藏臉五年終於露出真面目啦！也宣布將以自己名字「芮尼」開啟個人YouTube頻道。（圖/）
▲尼克妹藏臉五年終於露出真面目啦！也宣布將以自己名字「芮尼」開啟個人YouTube頻道。（圖／翻攝自「尼克&Ashiy」YT）
火辣鋼琴女神Pan Piano！多年前露臉照被挖出

YouTuber「Pan Piano」頻道擁有353萬訂閱數，她初期以彈奏知名動漫配樂打開知名度，後來加上精心準備的Cosplay造型登場之後，經常火辣的服裝，成功再掌握「流量密碼」，不少人都敲碗其露臉的影片。 

▲Pan Piano靠高超琴技和不露臉的神祕感引起話題。（圖／翻攝Pan Piano　YouTube）
▲Pan Piano靠高超琴技和不露臉的神祕感引起話題。（圖／翻攝Pan Piano　YouTube）
就有網友挖出Pan Piano早期在網站上的個人介紹，公開Pan Piano的真面目，並大讚她臉蛋並不差，且當時還是素顏狀態，再加上是多年前的樣貌，現在肯定是個大美女，Pan Piano的露臉照在當時引起不小討論度。 

▲高人氣台灣女YouTuber Pan Piano疑似本人照瘋傳。（圖／翻攝自PTT）
▲疑似Pan Piano本人照在PTT上瘋傳。（圖／翻攝自PTT）
洋蔥正臉照被瘋傳！參加《木曜4超玩》運動會露餡

YouTuber「洋蔥」（Onion Man）頻道擁有131萬訂閱數，他創作的圖文題材既幽默又生動，還常找來網紅好友配音合作，受到許多觀眾歡迎。而洋蔥無論是出席任何活動或者到其他影音創作者的頻道中，都是戴上面罩遮蔽臉部，洋蔥也曾在影片中提到，自己不想露臉的原因是因為私底下的自己有兩種型態，一種是最邋遢的狀態，此時自己不會想公開承認自己是洋蔥；另一種則是有打扮過的，但這時後不會主動說自己是洋蔥，不過不會刻意隱藏身份。 

▲圖文作家洋蔥在業界不露臉是眾人皆知，往往出席任何活動或者到其他影音創作者的頻道中，也都是戴上面罩遮蔽。（圖/麥卡貝官方YT）
▲洋蔥在業界不露臉是眾人皆知，往往出席任何活動或者到其他影音創作者的頻道中，也都是戴上面罩遮蔽。（圖／翻攝自「麥卡貝」官方YT）
而洋蔥2022年登上《木曜4超玩》的「全明星運動大會」時，有眼尖網友發現，在賽事的後半段，有一幕眾人聽著工作人員講話時，洋蔥的臉並未被遮擋，出現兩秒的鏡頭，隨後又馬上放上洋蔥頭像來遮蔽，但早已遭到網友截圖瘋傳「真面目」，在當時掀起不少討論。 

▲網路超夯圖文作家洋蔥（黑色衣服左二）真面目洩出，引發網友熱議。（圖/麥卡貝官方YT）
▲洋蔥（黑色衣服左二）真面目洩出，引發網友熱議。（圖／翻攝自「麥卡貝」官方YT）

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