馮語婷爆身分疑雲！盤點4位「不露臉網紅」真面目　鋼琴女神是她

我是廣告 請繼續往下閱讀
YouTube頻道「勾起你心中的惡」目前擁有77.8萬訂閱者，影片以揭發社會上大小內幕為主。而勾惡在影片中，皆是戴上小丑面具現身，但他過去曾被直播主連千毅揭露真面目，指出勾惡來頭不小，會跳街舞還上過節目，外貌有「銀行敖犬」之稱，隨即照片也被網友起底曝光。
勾惡在真面目遭到公開後，也發影片認了自己就是「陳昱瑋」本人，他透露，這次的事件自己是被出賣了，因為有人介入事件中且玩雙面手法，想要兩邊都拿到好處；勾惡說「過去其實沒有什麼好討論的，但大家要知道，勾惡跟陳昱瑋是不同角色，沒有人可以代表勾惡，勾惡就是勾惡，陳昱瑋就是陳昱瑋，兩邊的事情各自處理，希望大眾不要將兩者混為一談」。
尼克妹被讚又美又氣質！哥哥親自揭曉真面目
YouTuber「這群人」成員之一尼克，和妻子Ashly另開設頻道拍片，兩人時常在影片中分享夫妻日常，深受觀眾喜愛。其中尼克妹都會以旁白、貼圖遮臉的方式參與其中，讓不少粉絲都相當好奇尼克妹的長相。
尼克也在2024年1月上傳影片，公開尼克妹藏臉5年的真面目，讓網友看了大讚「真的就是一家人！一出場我就認出來了，好有氣質」、「好喜歡尼克妹啊！超級漂亮的」。此外，尼克也宣布重磅消息，表示新的一年，尼克妹將以自己的名字「芮尼」開啟個人YouTube頻道，請大家多多支持。
火辣鋼琴女神Pan Piano！多年前露臉照被挖出
YouTuber「Pan Piano」頻道擁有353萬訂閱數，她初期以彈奏知名動漫配樂打開知名度，後來加上精心準備的Cosplay造型登場之後，經常火辣的服裝，成功再掌握「流量密碼」，不少人都敲碗其露臉的影片。
就有網友挖出Pan Piano早期在網站上的個人介紹，公開Pan Piano的真面目，並大讚她臉蛋並不差，且當時還是素顏狀態，再加上是多年前的樣貌，現在肯定是個大美女，Pan Piano的露臉照在當時引起不小討論度。
洋蔥正臉照被瘋傳！參加《木曜4超玩》運動會露餡
YouTuber「洋蔥」（Onion Man）頻道擁有131萬訂閱數，他創作的圖文題材既幽默又生動，還常找來網紅好友配音合作，受到許多觀眾歡迎。而洋蔥無論是出席任何活動或者到其他影音創作者的頻道中，都是戴上面罩遮蔽臉部，洋蔥也曾在影片中提到，自己不想露臉的原因是因為私底下的自己有兩種型態，一種是最邋遢的狀態，此時自己不會想公開承認自己是洋蔥；另一種則是有打扮過的，但這時後不會主動說自己是洋蔥，不過不會刻意隱藏身份。
而洋蔥2022年登上《木曜4超玩》的「全明星運動大會」時，有眼尖網友發現，在賽事的後半段，有一幕眾人聽著工作人員講話時，洋蔥的臉並未被遮擋，出現兩秒的鏡頭，隨後又馬上放上洋蔥頭像來遮蔽，但早已遭到網友截圖瘋傳「真面目」，在當時掀起不少討論。