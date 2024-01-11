惠利的跟蹤狂是BLACKPINK的Jisoo！連生病吊點滴「都要同一款」
南韓女團Girl's Day成員惠利在2020年於主持的節目《驚人的週六》上，與來賓BLACKPINK成員Jisoo、Rosé結識成為好閨密；Jisoo義氣相挺惠利，成為她新網路節目《惠's Club》第一集嘉賓，意外曝光Jisoo是「惠利的跟蹤狂」。
記者陳雅蘭／綜合報導
Jisoo表示認識了惠利後，覺得彼此個性很合成為好友，而惠利在演藝圈是前輩，她同時學習對方的明星生活，惠利就笑說2人現在的習慣幾乎一樣，不管是開的車、去的美容店、皮膚科、頭皮護理、皮拉提斯教練「全部相同」，惠利開玩笑詢問：「為何一直跟著我！」Jisoo幽默回應：「我是她的跟蹤狂！」隨後解釋是因為惠利嘗試許多事情，最後的選擇都不差，自己不知不覺就跟著學習。
她們甚至一起去打高爾夫球，教練要她們一起打，有刺激與競爭感才會進步，但Jisoo表示不在意被比較，也不曾想過要比誰更優秀、或是把誰當榜樣，「我只跟我自己比，我只想成為比過去的自己更好的人」，一番金句深深影響惠利，惠利也決定要跟Jisoo一樣，努力不在意他人眼光。
逗趣的是，錄影當天Jisoo有點小感冒，她透露本身很在意健康，所以去打了點滴，恰巧惠利當天也去吊點滴，Jisoo就搞笑演起情境劇打給醫院：「惠利因為身體不適去打點滴了嗎？也請幫我預約！」兩姐妹好情誼逗樂全場。
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