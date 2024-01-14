多看綠色植物防近視　醫：做「這件事」更有效！護眼6撇步須知

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萬芳醫院眼科主治醫師江明璇說，眼睛和綠色的關聯性，可從可見光說起，在所有電磁波中，波長介於380~750nm之間稱為可見光，而人類看到彩虹的七彩光譜就在這區間。
不過人眼最敏感的波長是555nm，對應到的波段正好是綠色，所以用肉眼看綠色物體時，因綠色光波的波長較短，容易對焦，相對其他波段，睫狀肌和水晶體會處於較為放鬆的狀態。
醫：距離更重要，要搭配遠眺
若要達到舒緩眼睛的效果，江明璇強調，距離才是更重要的方式，例如近處的綠色植物和遠方的天際線，後者可以調解眼睛肌肉到遠端，幫助睫狀肌恢復彈性，因此綠色不全然能舒緩疲勞、預防近視，仍要適時讓眼睛休息，並搭配遠眺，對護眼幫助更大。
江明璇也分享6招愛眼方式，民眾可適度調整原先用眼習慣，從生活小細節開始做起：
一、用眼30分鐘休息5～10分鐘。
二、適時望向遠方有助於睫狀肌放鬆。
三、增加戶外活動時間，別忘記眼睛也要防曬，戴帽子、太陽眼鏡皆可。
四、不在暗室滑手機，手機、電腦螢幕亮度設定不要過度刺眼或太暗。
五、每年定期至眼科檢查視力。
六、正常作息，均衡飲食。可多吃些含葉黃素、玉米黃素的食物，例如大多數的深綠色和黃色蔬果，包括綠花椰菜、菠菜、南瓜、玉米、奇異果等。